Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Климкин предложил сделать из Украины державу назло всем, кто в нее не верит 

Вести.Ru + ещё 3 50 минут назад
Из Украины предложили сделать державу назло всем
Фото: Reuters
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Кликмин прокомментировал на своей странице в Facebook сообщение газеты The Washington Post о том, что президент США Дональд Трамп "неукротимо ненавидит" Украину. По мнению Климкина, лидеры России и Соединенных Штатов якобы не считают Украину страной.
"Пускай они в нас не верят. Главное — чтобы мы поверили в себя", — написал экс-министр. И предложил сделать из Украины державу назло и к несчастью для всех, кто в нее не верит.
Ранее американские средства массовой информации, ссылаясь на бывших и действующих сотрудников администрации Дональда Трампа, заявляли о его неприязни к властям Украины. При этом отмечалось, что лидер США подозревал их в сотрудничестве с демократами, а также в желании навредить ему во время предвыборной кампании 2016 года, напоминает РИА Новости.
Видео дня. Зеленского пропустили через «коридор позора»
Вести.Ru: последние новости
Экс-министр юстиции Украины: Зеленского пытаются свергнуть Экс-министр юстиции Украины: Зеленского пытаются свергнуть Певица Мари Лафоре ушла из жизни через месяц после юбилея Певица Мари Лафоре ушла из жизни через месяц после юбилея Донбасс: вместо подготовки к отходу ВСУ еще больше окапываются Донбасс: вместо подготовки к отходу ВСУ еще больше окапываются 
Теги:
В мире , США , Украина , Дональд Трамп , Washington Post , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве заявили о попытке свергнуть Зеленского
В Киеве заявили о попытке свергнуть Зеленского 246
Не то продаем: почему буксует российская оборонка
Не то продаем: почему буксует российская оборонка 453
«Уральские пельмени» выиграли полмиллиона
«Уральские пельмени» выиграли полмиллиона 6
У несбиваемой украинской ракеты нашли изъяны
У несбиваемой украинской ракеты нашли изъяны 7
В Донбассе заметили российский флаг
В Донбассе заметили российский флаг 20
Видео
На юге России может открыться купальный сезон
00:30
На юге России может открыться купальный сезон
Погода Общество
Захарова разобрала фейк The New York Times
02:55
Захарова разобрала фейк The New York Times
Политика Другое
«Меня спас Чернышев»: Навка едва не разбилась
05:56
«Меня спас Чернышев»: Навка едва не разбилась
Шоу-бизнес
Умерла Мари Лафоре
03:05
Умерла Мари Лафоре
В мире Европа
«Меня обманывали»: Крутой рассказал о болезни
01:43
«Меня обманывали»: Крутой рассказал о болезни
Шоу-бизнес
Смерть главы Центра «Э» отпраздновали салютом
00:23
Смерть главы Центра «Э» отпраздновали салютом
Происшествия
Звезда «Убойной силы» объяснила дебош на борту самолета
00:36
Звезда «Убойной силы» объяснила дебош на борту самолета
Шоу-бизнес
Визит Путина в Венгрию вывел Запад из себя
04:00
Визит Путина в Венгрию вывел Запад из себя
Политика
«Роскошные подарки»: Бузова поздравила Симоньян
00:28
«Роскошные подарки»: Бузова поздравила Симоньян
Шоу-бизнес
Латвия готовится нейтрализовать «зеленых человечков»
01:39
Латвия готовится нейтрализовать «зеленых человечков»
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение