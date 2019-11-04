Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Топ-менеджера McDonald’s уволили за любовный роман на работе 

Ura.Ru + ещё 1 1 час назад
Исполнительный директор McDonald’s Стив Истербрук лишился своего поста за любовную связь с сотрудницей компании. В корпоративных правилах запрет на романы между работниками является одним из ключевых.
Известно, что 52-летний Истербрук влюбился в сотрудницу компании, она ответила ему взаимностью. И хотя исполнительный директор был разведен и все происходило по обоюдному согласию, руководство McDonald’s предложило ему уволиться, пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.
Истербрук в прощальном письме к сотрудникам корпорации признал, что совершил «большую ошибку». Он подчернул, что руководство поступило правильно, уволив его.
Возглавил McDonald’s Истербрук с 2015 года. За время его работы рыночная стоимость компании увеличилась практически в два раза.
Ura.Ru: последние новости
Песков: Украине грозит развал газотранспортной системы без российского газа Песков: Украине грозит развал газотранспортной системы без российского газа Соратник Зеленского опубликовал фото с беззубой улыбкой после драки с начальником СБУ Соратник Зеленского опубликовал фото с беззубой улыбкой после драки с начальником СБУ Украинский депутат пригрозил отрезать голову случайному прохожему Украинский депутат пригрозил отрезать голову случайному прохожему 
Теги:
В мире , Видео , РБК , Wall Street Journal
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Назло всем построим державу»
«Назло всем построим державу» 56
Россияне получат больше выходных
Россияне получат больше выходных 22
Пираты похитили моряков у берегов Бенина
Пираты похитили моряков у берегов Бенина
Названа самая опасная страна Европы
Названа самая опасная страна Европы 48
Здоровьем Макса Фадеева серьезно обеспокоились
Здоровьем Макса Фадеева серьезно обеспокоились
Видео
На юге России может открыться купальный сезон
00:30
На юге России может открыться купальный сезон
Погода Общество
Захарова разобрала фейк The New York Times
02:55
Захарова разобрала фейк The New York Times
Политика Другое
«Меня спас Чернышев»: Навка едва не разбилась
05:56
«Меня спас Чернышев»: Навка едва не разбилась
Шоу-бизнес
Умерла Мари Лафоре
03:05
Умерла Мари Лафоре
В мире Европа
«Меня обманывали»: Игорь Крутой рассказал о болезни
01:43
«Меня обманывали»: Игорь Крутой рассказал о болезни
Шоу-бизнес
Смерть главы Центра «Э» отпраздновали салютом
00:23
Смерть главы Центра «Э» отпраздновали салютом
Происшествия
Звезда «Убойной силы» объяснила дебош на борту самолета
00:36
Звезда «Убойной силы» объяснила дебош на борту самолета
Шоу-бизнес
Визит Путина в Венгрию вывел Запад из себя
04:00
Визит Путина в Венгрию вывел Запад из себя
Политика
«Роскошные подарки»: Бузова поздравила Симоньян
00:28
«Роскошные подарки»: Бузова поздравила Симоньян
Шоу-бизнес
Латвия готовится нейтрализовать «зеленых человечков»
01:39
Латвия готовится нейтрализовать «зеленых человечков»
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение