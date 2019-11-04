Топ-менеджера McDonald’s уволили за любовный роман на работе

Исполнительный директор McDonald’s Стив Истербрук лишился своего поста за любовную связь с сотрудницей компании. В корпоративных правилах запрет на романы между работниками является одним из ключевых.

Известно, что 52-летний Истербрук влюбился в сотрудницу компании, она ответила ему взаимностью. И хотя исполнительный директор был разведен и все происходило по обоюдному согласию, руководство McDonald’s предложило ему уволиться, пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Истербрук в прощальном письме к сотрудникам корпорации признал, что совершил «большую ошибку». Он подчернул, что руководство поступило правильно, уволив его.

Возглавил McDonald’s Истербрук с 2015 года. За время его работы рыночная стоимость компании увеличилась практически в два раза.