Трамп потребовал раскрыть информатора по «украинскому делу»

Трамп призвал раскрыть личность информатора его разговора с Зеленским

Американский лидер Дональд Трамп призвал раскрыть личность информатора, который направил анонимную жалобу на содержание его разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Информатор должен быть раскрыт, потому что он предоставил ложные сведения… Он выдумал историю», — заявил Трамп журналистам.

Он также отметил, что американские СМИ якобы знают, кто был информатором, но не хотят раскрывать его.

«CNN знает, кто это, но сообщать об этом не хочет. Вы бы оказали обществу услугу, если бы сделали это», — подчеркнул американский президент.

Трамп также заявил, что процедура с импичментом является аферой демократов и фейковых СМИ.