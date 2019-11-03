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Боевики обстреляли американскую колонну в Сирии 

ТК «Звезда» + ещё 4 2 часа назад
Боевики обстреляли американскую колонну в Сирии
Фото: Carol Guzy ZUMAPRESS, Globallookpress
Колонна ВС США двигалась по дороге М4 в направлении границы с Ираком и подверглась атаке в шести километрах от населенного пункта Телль-Тамер.
Россия и Турция продолжают реализацию положений совместного меморандума о взаимопонимании в Сирии. Третьего ноября российская сторона продолжила патрулирование по маршрутам Камышлия — Дейруна-Ага в провинции Эль-Хасака и Кобани — Шиух-Фаукани в провинции Алеппо.
Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Юрий Боренков, боевики продолжают нарушать режим прекращения боевых действий на территории Идлибской зоны деэскалации. Второго ноября был зафиксирован 31 обстрел.
С американской стороны также получена информация об обстреле колонны военнослужащих США. Она двигалась по дороге М4 в направлении границы с Ираком и подверглась атаке в шести километрах от населенного пункта Телль-Тамер. Жертв в результате обстрела удалось избежать.
Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
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Теги:
В мире , Ближний Восток , Сирия , США
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