Депутат Рады пригрозил отрезать голову случайному прохожему

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива обматерил случайного прохожего и пригрозил отрезать ему голову. Народный избранник уже отреагировал на разгоревшийся скандал и заявил о том, что его намеренно подставили политические оппоненты.
Скандальная перепалка с участием Кивы произошла у здания украинского парламента. Депутат садился в автомобиль. Его сопровождала охрана. Прохожий спросил парламентария, прячется ли он от народа. «Ты что, придурок?» — возмутился Илья Кива.
В ходе дальнейшего диалога политик перешел к прямым угрозам. «Я тебе сейчас голову отрежу!» — сказал он прохожему. Происходящее попало на кадры видеосъемки. Запись конфликта сейчас активно распространяется в соцсетях и украинских СМИ.
Сам Илья Кива уже назвал провокацией видео, на кадрах которого он угрожает отрезать голову прохожему. По его словам, данный инцидент якобы подстроил бывший лидер одесского регионального отделения экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) Сергей Стерненко. Политик полагает, что радикал намеренно пытался его дискредитировать.
Ранее Кива, избравшийся в Верховную Раду летом, уже не раз оказывался в центре различных скандальных историй. Так, в мае 2016 года глава украинской Национальной полиции Хатия Деконаидзе уволила его с должности главы Департамента противодействия наркопреступности МВД Украины за оскорбительные высказывания в адрес ветеранов АТО. Сам Кива тогда рассказывал, что стал жертвой заговора. «Меня уволили из-за заказа фармакологической мафии», — утверждал политик. Тогда же Михаил Саакашвили назвал Илью Киву «криминальным авторитетом в погонах». Кива заявлял, что сказанное экс-президентом Грузии — полный бред. До 2017 года Кива был советником министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.