Депутат Рады пригрозил отрезать голову случайному прохожему

Украинский депутат пригрозил отрезать голову случайному прохожему

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива обматерил случайного прохожего и пригрозил отрезать ему голову. Народный избранник уже отреагировал на разгоревшийся скандал и заявил о том, что его намеренно подставили политические оппоненты.

Скандальная перепалка с участием Кивы произошла у здания украинского парламента. Депутат садился в автомобиль. Его сопровождала охрана. Прохожий спросил парламентария, прячется ли он от народа. «Ты что, придурок?» — возмутился Илья Кива.

В ходе дальнейшего диалога политик перешел к прямым угрозам. «Я тебе сейчас голову отрежу!» — сказал он прохожему. Происходящее попало на кадры видеосъемки. Запись конфликта сейчас активно распространяется в соцсетях и украинских СМИ.

Сам Илья Кива уже назвал провокацией видео, на кадрах которого он угрожает отрезать голову прохожему. По его словам, данный инцидент якобы подстроил бывший лидер одесского регионального отделения экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) Сергей Стерненко. Политик полагает, что радикал намеренно пытался его дискредитировать.