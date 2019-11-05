Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Демократы усилили свои позиции в предвыборной гонке в США 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Трамп терпит поражение в предвыборной гонке в США
Фото: ТАСС
За год до президентских выборов в США главные кандидаты от Демократической партии усилили свои позиции относительно позиций действующего лидера государства Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные опроса ABC News.
Бывший вице-президент страны Джо Байден опережает Трампа на 17 процентных пунктов. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс поднял свои показатели с 6 пунктов в июле до 17 на данный момент. Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен начинала с 7 пунктов и достигла 15.
Импичмент Трампа не является единственной причиной усиления позиций демократов, так как тенденция наметилась еще в сентябре.
По данным опроса, шесть из десяти американцев заявляют, что действующий президент ненадежен и не заслуживает доверия, не обладает личностными качествами и темпераментом, необходимыми для эффективного выполнения обязанностей. 54% граждан США считают, что действия Трампа негативно повлияли на имидж страны на внешнеполитической арене.
Видео дня. Рабынь продавали через Instagram и Facebook
Газета.Ru: последние новости
Эстония не пропустила в свои воды российское судно Эстония не пропустила в свои воды российское судно 108-летняя британка назвала секретом своего долголетия шампанское 108-летняя британка назвала секретом своего долголетия шампанское В Латвии принят закон об автоматической выдаче гражданства рожденным в стране детям В Латвии принят закон об автоматической выдаче гражданства рожденным в стране детям
Комментарии3 
Теги:
В мире , Ближний Восток , Конфликты , Социология , США , Выборы на Украине , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Берни Сандерс , Демократическая партия США , телеканал АВС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве предотвратили теракт
В Москве предотвратили теракт 343
Путин ополчился на «пещерных русофобов»
Путин ополчился на «пещерных русофобов» 366
«Невозможно сбить»: что изобрели на Украине
«Невозможно сбить»: что изобрели на Украине 564
«Наведите порядок»: Путин раскритиковал министра
«Наведите порядок»: Путин раскритиковал министра 74
Путин нашел замену «Википедии»
Путин нашел замену «Википедии» 8
Видео
Путин ополчился на «пещерных русофобов»
00:45
Путин ополчился на «пещерных русофобов»
Политика
«Наведите порядок»: Путин раскритиковал министра
00:11
«Наведите порядок»: Путин раскритиковал министра
Политика Образование
Турция атаковала Сирию
03:10
Турция атаковала Сирию
Армия Ближний Восток
Россия создала оружие против американской наглости
02:52
Россия создала оружие против американской наглости
Армия Статьи
Рабыня аль-Багдади сделала заявление
00:32
Рабыня аль-Багдади сделала заявление
В мире Ближний Восток
«Невозможно сбить»: что изобрели на Украине
01:25
«Невозможно сбить»: что изобрели на Украине
Оружие Армия
На Красной площади прошла репетиция парада 1941 года
04:48
На Красной площади прошла репетиция парада 1941 года
Новости Москвы Друг