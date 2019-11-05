Трамп терпит поражение в предвыборной гонке в США

Демократы усилили свои позиции в предвыборной гонке в США

За год до президентских выборов в США главные кандидаты от Демократической партии усилили свои позиции относительно позиций действующего лидера государства Дональда Трампа . Об этом свидетельствуют данные опроса ABC News.

Бывший вице-президент страны Джо Байден опережает Трампа на 17 процентных пунктов. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс поднял свои показатели с 6 пунктов в июле до 17 на данный момент. Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен начинала с 7 пунктов и достигла 15.

Импичмент Трампа не является единственной причиной усиления позиций демократов, так как тенденция наметилась еще в сентябре.

По данным опроса, шесть из десяти американцев заявляют, что действующий президент ненадежен и не заслуживает доверия, не обладает личностными качествами и темпераментом, необходимыми для эффективного выполнения обязанностей. 54% граждан США считают, что действия Трампа негативно повлияли на имидж страны на внешнеполитической арене.