Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бабченко назвал условие возвращения на Украину 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Бабченко назвал условие возвращения на Украину
Фото: РИА Новости
Журналист Аркадий Бабченко, ранее подтвердивший, что покинул Украину, сказал, в какую страну отправился, а также назвал условие, при котором будет готов вернуться в Киев.
Бабченко: я и на "Абрамсе" на Тверскую приеду
Бабченко в комментариях на своей странице в Facebook сообщил, что уезжает в Израиль, но «не насовсем». Свой отъезд он назвал «временной эвакуацией».
«Зе (так на Украине неформально называют Владимира Зеленского — прим. ВЗГЛЯД) — пока еще мой президент. Украина — моя страна. Именно я жить собираюсь именно в ней», — написал Бабченко.
«Как будет жарко — так и вернусь. Куда ж без меня-то», — заявил он, добавив, что будет в первых рядах, как только на Украине «начнутся шины».
Многие комментаторы сыронизировали по поводу того, что в этой публикации Бабченко, вопреки своей традиции, не указал номер карты для пожертвований, а также отметили, что Израиль является «дорогой страной, где придется много работать, реально работать».
Ранее в воскресенье Бабченко подтвердил, что уехал с Украины, как и обещал полгода назад, до выборов в стране. О его отъезде ранее сообщил журналист Евгений Киселев.
Видео дня. Зеленского пропустили через «коридор позора»
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Почему русская Одесса сдалась украинским националистам Почему русская Одесса сдалась украинским националистам Умерла французская актриса Мари Лафоре Умерла французская актриса Мари Лафоре Умер актер Тарантина Умер актер Тарантина
Комментарии1 
Теги:
В мире , Евгений Киселев , Владимир Зеленский , Аркадий Бабченко , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит Путина в Венгрию вывел Запад из себя
Визит Путина в Венгрию вывел Запад из себя 446
Подростки убили хозяина дома и изнасиловали его жену
Подростки убили хозяина дома и изнасиловали его жену 632
Почему русская Одесса сдалась украинским националистам
Почему русская Одесса сдалась украинским националистам 944
Умерла Мари Лафоре
Умерла Мари Лафоре 44
Звезда «Убойной силы» объяснила дебош на борту самолета
Звезда «Убойной силы» объяснила дебош на борту самолета 3
Видео
На юге России может открыться купальный сезон
00:30
На юге России может открыться купальный сезон
Погода Общество
Захарова разобрала фейк The New York Times
02:55
Захарова разобрала фейк The New York Times
Политика
«Меня спас Чернышев»: Навка едва не разбилась
05:56
«Меня спас Чернышев»: Навка едва не разбилась
Шоу-бизнес
Умерла Мари Лафоре
03:05
Умерла Мари Лафоре
В мире Европа
Звезда «Убойной силы» объяснила дебош на борту самолета
00:36
Звезда «Убойной силы» объяснила дебош на борту самолета
Шоу-бизнес
Визит Путина в Венгрию вывел Запад из себя
04:00
Визит Путина в Венгрию вывел Запад из себя
Политика
«Роскошные подарки»: Бузова поздравила Симоньян
00:28
«Роскошные подарки»: Бузова поздравила Симоньян
Шоу-бизнес
Латвия готовится нейтрализовать «зеленых человечков»
01:39
Латвия готовится нейтрализовать «зеленых человечков»
Армия В мире
Бабченко: я и на «Абрамсе» на Тверскую приеду
06:35
Бабченко: я и на «Абрамсе» на Тверскую приеду
В мире Украина
Девять подозреваемых: кто убил главу центра «Э» Ингушетии
07:40
Девять подозреваемых: кто убил главу центра «Э» Ингушетии
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение