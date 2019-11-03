Бабченко назвал условие возвращения на Украину

Журналист Аркадий Бабченко , ранее подтвердивший, что покинул Украину , сказал, в какую страну отправился, а также назвал условие, при котором будет готов вернуться в Киев

Бабченко в комментариях на своей странице в Facebook сообщил , что уезжает в Израиль, но «не насовсем». Свой отъезд он назвал «временной эвакуацией».

«Зе (так на Украине неформально называют Владимира Зеленского — прим. ВЗГЛЯД) — пока еще мой президент. Украина — моя страна. Именно я жить собираюсь именно в ней», — написал Бабченко.

«Как будет жарко — так и вернусь. Куда ж без меня-то», — заявил он, добавив, что будет в первых рядах, как только на Украине «начнутся шины».

Многие комментаторы сыронизировали по поводу того, что в этой публикации Бабченко, вопреки своей традиции, не указал номер карты для пожертвований, а также отметили, что Израиль является «дорогой страной, где придется много работать, реально работать».