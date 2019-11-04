В Кремле ГТС Украины предрекли развал без РФ

В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа

Украинская газотранспортная система "просто развалится" без транзита российского газа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Песков добавил, что Россия будет обладать возможностями гарантировано осуществлять необходимые поставки западным потребителям за счет альтернативных маршрутов.

"Использует ли Россия это? Однозначно нет", — заявил пресс-секретарь главы государства в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Также Песков подчеркнул, что Россия не может осуществлять транспортировку газ, "если этого не хотят сами украинские визави".

Транзит газа через Украину нужен в первую очередь самому Киеву, подчеркнул он.

"И, кроме того, как можно вообще говорить о чем-то и стремиться к каким-то договоренностям, если продолжается такая вакханалия в арбитраже", — отметил Песков.

Он напомнил, что, как сказал Путин, необходимо сначала "отказаться от каких-то требований, достаточно абсурдных, а потом уже договариваться".

Новые претензии Киева

"Нафтогаз Украины" подал в Стокгольмский арбитраж против "Газпрома" новый иск на сумму 12 миллиардов долларов. По словам исполнительного директора украинской компании Юрия Витренко, это стало ответом на обращение российской стороны в арбитраж 18 апреля прошлого года.

Кроме того, "Нафтогаз" планирует в 2020 году взыскать с "Газпрома" три миллиарда долларов.