Песков предрек развал ГТС Украины без российского газа

В Кремле предрекли развал украинской ГТС без российского газа

Он напомнил позицию Владимира Путина , который неоднократно подчеркивал, что Москва не планирует отказываться от транзита через Украину.

"Россия сейчас будет обладать возможностями гарантировано осуществлять необходимые поставки потребителям на Западе за счет других альтернативных маршрутов. Использует ли Россия это? Однозначно нет", — заявил Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Также пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия не может транспортировать газ, "если этого не хотят сами украинские визави".

Песков отметил, что транзит газа через Украину нужен в первую очередь самому Киеву.

"И, кроме того, как можно вообще говорить о чем-то и стремиться к каким-то договоренностям, если продолжается такая вакханалия в арбитраже. Путин четко сказал, что, ребята, нужно сначала отказаться от каких-то требований, достаточно абсурдных, а потом уже договариваться", — добавил он.

Накануне "Нафтогаз" подал новый иск на 12 миллиардов долларов против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже. По словам исполнительного директора госкомпании Юрия Витренко, этот шаг стал ответом на обращение российской стороны в арбитраж 18 апреля прошлого года. Также украинская компания планирует взыскать с российского концерна три миллиарда долларов в 2020 году.