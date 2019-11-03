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В Кремле предрекли развал украинской ГТС без российского газа 

РИА Новости + ещё 13 1 час назад
Песков предрек развал ГТС Украины без российского газа
Фото: РИА Новости
Газотранспортная система Украины "просто развалится" без транзита российского голубого топлива, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он напомнил позицию Владимира Путина, который неоднократно подчеркивал, что Москва не планирует отказываться от транзита через Украину.
"Россия сейчас будет обладать возможностями гарантировано осуществлять необходимые поставки потребителям на Западе за счет других альтернативных маршрутов. Использует ли Россия это? Однозначно нет", — заявил Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Также пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия не может транспортировать газ, "если этого не хотят сами украинские визави".
Песков отметил, что транзит газа через Украину нужен в первую очередь самому Киеву.
"И, кроме того, как можно вообще говорить о чем-то и стремиться к каким-то договоренностям, если продолжается такая вакханалия в арбитраже. Путин четко сказал, что, ребята, нужно сначала отказаться от каких-то требований, достаточно абсурдных, а потом уже договариваться", — добавил он.
Накануне "Нафтогаз" подал новый иск на 12 миллиардов долларов против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже. По словам исполнительного директора госкомпании Юрия Витренко, этот шаг стал ответом на обращение российской стороны в арбитраж 18 апреля прошлого года. Также украинская компания планирует взыскать с российского концерна три миллиарда долларов в 2020 году.
Действующие контракты на поставку и транзит российского голубого топлива через украинскую территорию истекают в конце года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят переговоры на трехсторонних встречах, где обсуждается возможность заключения нового соглашения.
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Теги:
В мире , Украина , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Нафтогаз , Газпром , Еврокомиссия , Москва
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