Песков предрек развал ГТС Украины без российского газа

Песков: ГТС Украины развалится без транзита российского газа

Украинская газотранспортная система "развалится" без транзита российского голубого топлива. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе " Москва . Кремль. Путин " в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, у России сейчас будут возможности гарантировано осуществлять необходимые поставки на Запад за счет других альтернативных маршрутов. Однако Москва не будет их использовать, ведь президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия не планирует отказываться от транзита через Украину.

Пресс-секретарь заявил также, что Россия не может транспортировать газ, если этого не хотят украинские визави, а транзит голубого топлива нужен в первую очередь самому Киеву. Песков также призвал прекратить вакханалию в арбитраже, пишет РИА Новости.