Трамп разнес губернатора Калифорнии за лесные пожары

The Governor of California, @GavinNewsom, has done a terrible job of forest management. I told him from the first day we met that he must «clean» his forest floors regardless of what his bosses, the environmentalists, DEMAND of him. Must also do burns and cut fire stoppers…— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 ноября 2019 г. Президент США Дональд Трамп раскритиковал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома из-за ситуации с лесными пожарами в Калифорнии. В своем аккаунте в Twitter Трамп обвинил Ньюсома в непрофессиональном управлении чрезвычайной ситуацией. Он написал, что лесные пожары в Калифорнии происходят каждый год, и каждый год губернатор приходит просить финансовой помощи у федеральных властей. По мнению президента США, с этой ситуацией пора начать справляться самостоятельно.

Напомним, 31 октября на всей территории штата Калифорния введено чрезвычайное положение из-за множащихся лесных пожаров. Почти 200 тысяч человек получили предписание об эвакуации из-за близости зоны огня. Из-за отключения электроэнергии без света остались около 2 миллионов жителей 36 округов Калифорнии.