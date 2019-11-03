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Трамп разнес губернатора Калифорнии за лесные пожары 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 52 минуты назад
Трамп разнес губернатора Калифорнии за лесные пожары
Фото: whitehouse.gov
Президент США Дональд Трамп раскритиковал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома из-за ситуации с лесными пожарами в Калифорнии. В своем аккаунте в Twitter Трамп обвинил Ньюсома в непрофессиональном управлении чрезвычайной ситуацией. Он написал, что лесные пожары в Калифорнии происходят каждый год, и каждый год губернатор приходит просить финансовой помощи у федеральных властей. По мнению президента США, с этой ситуацией пора начать справляться самостоятельно.
Напомним, 31 октября на всей территории штата Калифорния введено чрезвычайное положение из-за множащихся лесных пожаров. Почти 200 тысяч человек получили предписание об эвакуации из-за близости зоны огня. Из-за отключения электроэнергии без света остались около 2 миллионов жителей 36 округов Калифорнии.
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Теги:
В мире , США , Гэвин Ньюсом , Дональд Трамп
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