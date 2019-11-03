Еще одна зарубежная знаменитость захотела жить в России

Сегодня музыкант прибыл в Симферополь, чтобы дать концерт для крымчан и гостей полуострова.

«Мы только приехали, атмосфера хорошая, здесь пахнет шашлыками — я чувствую. Думаю, что надо покупать дом здесь, пока цены низкие», — сказал Брегович.

Он уточнил, что пока не знает, в каком именно населенном пункте полуострова готов приобрести недвижимость.

Известный музыкант приехал в Крым не в первый раз. Ранее он уже устраивал концерты в Коктебеле и Севастополе.