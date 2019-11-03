Еще одна зарубежная знаменитость захотела жить в России 

В Россию на жительство может перебраться еще одна зарубежная знаменитость. Музыкант и композитор Горан Брегович заявил, что задумался о покупке дома в Крыму, передает РИА Новости.
Сегодня музыкант прибыл в Симферополь, чтобы дать концерт для крымчан и гостей полуострова.
«Мы только приехали, атмосфера хорошая, здесь пахнет шашлыками — я чувствую. Думаю, что надо покупать дом здесь, пока цены низкие», — сказал Брегович.
Он уточнил, что пока не знает, в каком именно населенном пункте полуострова готов приобрести недвижимость.
Известный музыкант приехал в Крым не в первый раз. Ранее он уже устраивал концерты в Коктебеле и Севастополе.
Горан Брегович — участник рок-группы Bijelo Dugme и автор музыки к фильмам Эмира Кустурицы «Время цыган», «Аризонская мечта» и «Андерграунд». В его фильмографии также «Борат», «Королева Марго», «Турецкий гамбит»..
Ранее «Рамблер» сообщал, что россиянин Стивен Сигал купил дом и баню в селе Усово.