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Еще одна зарубежная знаменитость захотела поселиться в России 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Еще одна зарубежная знаменитость захотела жить в России
Фото: Roberto Finizio / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com
Известный композитор и исполнитель Горан Брегович задумывается о покупке дома в Крыму. Об этом он сообщил журналистам в воскресенье, 3 ноября, в ходе визита в Симферополь, передает РИА Новости.
Балканский музыкант прилетел в Симферополь, чтобы вечером дать концерт. Он похвалил атмосферу в столице региона и запах шашлыков, а также заявил, что нужно покупать крымскую недвижимость, пока ее стоимость не выросла. «Думаю, что надо покупать дом здесь, пока цены низкие», — цитирует исполнителя агентство.
На вопрос о том, в каком именно месте полуострова он хотел бы купить жилье, Брегович ответил, что ему нужно присмотреться.
Горан Брегович ― композитор и исполнитель сербско-хорватского происхождения. Автор музыки к картинам Эмира Кустурицы («Время цыган», «Сны Аризоны», «Подполье», «Черная кошка, белый кот», «Андеграунд»), Патриса Шейро («Королева Марго») и российскому фильму «Турецкий гамбит». Основатель и художественный руководитель «Свадебно-похоронного оркестра» (Wedding and Funeral Band), исполняющего балканские и цыганские фольклорные мотивы и импровизации на тему рока и симфонической музыки.
Неделей ранее о намерении купить недвижимость в России заявил ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор.
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Комментарии3 
Теги:
В мире , Европа , Конор Макгрегор , Горан Брегович , Эмир Кустурица , Республика Крым , Симферополь
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