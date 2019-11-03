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AFP: умерла французская актриса и певица Мари Лафоре 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Умерла Мари Лафоре
Фото: Википедия
Франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре скончалась в городе Женолье в Швейцарии в возрасте 80 лет. Об этом в воскресенье сообщило Agence France-Presse (AFP).
"Мари Лафоре скончалась в субботу в Женолье. Ее дочь только что сообщила мне об этом", — приводит агентство слова пресс-атташе дочери певицы Доминика Сегала. "Сегодня Мария нас покинула, будем скучать по ней", — также указал один из поклонников певицы на посвященной ей странице в Facebook. Причины смерти выясняются.
Мари Лафоре (настоящее имя Майтена Мари Брижитт Думенак) родилась в 1939 году в городе Сулак-сюр-Мер (департамент Жиронда, запад страны). Впервые выступила на большой сцене в 19 лет в конкурсе "Рождение звезды" на одном из французских телеканалов. К 23 годам приобрела популярность на эстраде. В 1978 году переехала в Швейцарию и получила швейцарское гражданство.
В России большую популярность получили такие песни Лафоре, как Manchester et Liverpool ("Манчестер и Ливерпуль"), Mon amour, mon ami ("Моя любовь, мой друг"), La tendress ("Нежность") и другие. Кроме того, Лафоре сыграла в нескольких десятках фильмов и сериалах, среди которых "На ярком солнце" (Plein soleil, режиссер Рене Клеман, 1960), "Авантюристы" (Les morfalous, режиссер Анри Верней, 1984), сериал "Спрут — 3" (La piovra — 3, режиссер Луиджи Перелли, 1987). Коллегами по съемочной площадке актрисы в том числе были Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо.
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Теги:
В мире , Европа , Луиджи Перелли , Рене Клеман , Ален Делон , Жан-поль Бельмондо , France-Presse , Швейцария
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