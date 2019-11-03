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Нацисты захватили город: в Дрездене объявлен режим ЧС 

Газета.Ru 23 минуты назад
Нацисты захватили город: в Дрездене режим ЧС
Фото: AP
Муниципальный совет города Дрездена одобрил резолюцию о «нацистской чрезвычайной ситуации». Причиной стала обеспокоенность местных властей популярностью правых взглядов в городе, а аргументы в пользу того, что неонацисты в Германии мирно сосуществуют с остальным населением страны, разбиваются о статистику преступлений на национальной почве.
Городской совет Дрездена принял резолюцию о «нацистской чрезвычайной ситуации» под названием Nazinotstand — «НацизмуНеМесто», задачей которой является противодействие нацизму.
Резолюция была принята 39 голосами против 29. Воздержались от голосования члены правящей партии христианских демократов, назвав резолюцию «актом политического символизма».
Член госсовета Макс Ашенбах — автор инициативы — заявил, что причиной для создания резолюции стала его обеспокоенность популярностью правых взглядов в городе. Такие настроения ставят городское сообщество под угрозу, приводит слова политика MDR.
Ашенбах отметил, что, по его мнению, политики недостаточно дистанцировались от неонацизма.
«Мое предложение было попыткой изменить эту ситуацию. Я также хотел на голосовании узнать, что за люди заседают в совете вместе со мной», — сказал он.
По словам Ашенбаха, Nazinotstand будет действовать подобно режиму чрезвычайной ситуации. Резолюция предполагает, что городу нужно объединиться в помощи жертвам неонацистского насилия и защитить меньшинства от экстремистских ультраправых действий.
«Нацизму в Германии действительно не место, это абсолютное табу в общественном мировоззрении, и все, кто это пытаются поставить это под сомнение, я думаю, просто пиарятся. Невозможно, чтобы в Германии возродился нацизм», — сказала в беседе с «Газетой.Ru» доцент истфака МГУ, кандидат исторических наук Татьяна Тимофеева.
Она отметила, что общество глубоко пересмотрело события середины прошлого столетия, а неонацистские настроения сейчас в основном демонстрируют молодые люди «из низов».
«Поскольку имела место глубокая переработка прошлого, признание коллективной вины. И даже если там какие-то молодые люди из низовых рядов, потому что в верхах там достаточно разумные персонажи, я думаю, что власти действительно будут за этим следить. И именно нацизм — именно в Германии — не имеет никаких шансов», — добавила доцент.
Аргументы в пользу того, что неонацисты в Германии мирно сосуществуют с остальным населением страны, разбиваются о статистику преступлений на национальной почве. В 2015 году неонацисты совершили 13 тыс. преступлений, что на 30% больше, чем годом ранее. В 2016 году — уже 23,5 тыс.
Сегодняшние ультраправые группировки частично разделяют взгляды Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), которая проводила политику целенаправленного уничтожения наций, считавшихся отсталыми с точки зрения расовой теории Ганса Гюнтера. Стоит отметить, что пропаганда фашизма и нацистской символики запрещена в России.
Основные идеи немецких неонацистов — защита прав этнических немцев и борьба против исламизации. Ультраправые в своей пропаганде затрагивают и немецкую экономику, в частности, ими осуждается принцип приема на предприятия «работников напрокат» (Leiharbeiter), которым активно пользуются мигранты и который крайне невыгоден для немцев, повышение пенсионного возраста и выделение больших средств на содержание беженцев.
Рост ультраправых настроений в Германии сейчас нередко связывают с миграционным кризисом 2015–2016 годов, однако активная — в том числе преступная — деятельность неонацистов в стране началась гораздо раньше.
Неонацисты уже давно ведут борьбу с иммигрантами из стран Восточной Европы, Азии и Африки, устраивая массовые беспорядки. Так, в 1991 году неонацистами были развязаны драки с иммигрантами в городах, расположенных неподалеку от границы с Польшей, в 1992 году НС-скинхеды организовали нападение в Ростоке, а затем в Мельне. Самым крупным неонацистским преступлением стал поджог дома в Золингене в 1993 году, когда погибли две женщины и три девушки из турецкой семьи.
Дрезден имеет особое значение для правых. В начале 2000-х годов неонацисты стали ежегодно проводить демонстрации 13 февраля — в день бомбардировок города во Второй мировой войне.
2015 год стал очередным витком возмущения по отношению к мигрантам, поскольку в Европу прибыли беженцы с Ближнего Востока. Тогда федеральное правительство обвинило ультраправых в эскалациях и провокациях.
Однако, согласно статистике уголовной полиции Германии за 2017 год, почти 40% подозреваемых в преступлениях — именно приезжие.
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Теги:
В мире , Татьяна Тимофеева , МГУ , Газета.Ru , Германия , Дрезден
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