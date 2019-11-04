Депутат Рады пригрозил отрезать голову прохожему

Украинский депутат пригрозил отрезать голову прохожему

На ролике видно, как украинский политик в сопровождении охраны направляется к автомобилю. Неизвестный прохожий поинтересовался у Кивы, прячется ли он таким образом от народа. Депутат при этом не дал собеседнику объяснить свой вопрос.

«Ты что, придурок, б***ь?! Я тебе сейчас голову отрежу, с**а!», — ответил Кива.

В подписи к видео журналист отметил, что в цивилизованной стране история закончилась бы сложением мандата депутатом и политическим крахом его фракции.

«Но не у нас… Украинцы не только все стерпят, но и проголосуют», — констатировал Казанский.

Сам Кива позднее объяснил на своей странице в Facebook, что автор вопроса «вместе с друзьями-пи******ми» якобы неделю за ним следят и пытаются спровоцировать его на ответные действия. По мнению парламентария, это связано с тем, что он напоминает киевским властям о необходимости расследовать дела в отношении националиста Сергея Стерненко (бывший лидер местного подразделения «Правого сектора», организация запрещена в России — прим. «Ленты.ру»).

Ранее депутат Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа» Богдан Яременко из-за секс-скандала покинул пост главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Яременко попался на интимной переписке с проституткой на заседании парламента. После этого депутат заявил, что это была провокация, которую он устроил после того, как в СМИ начали публиковать переписку парламентариев, попавшую в объективы фотокамер журналистов.