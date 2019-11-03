Бабченко: я и на «Абрамсе» на Тверскую приеду 

Одиозный журналист Аркадий Бабченко подтвердил, что покинул Украину, после того как на президентских выборах победил ненавистный ему Зеленский. Теперь он обещает приехать в Москву на «Абрамсе». Об этом Бабченко сообщил в соцсетях.
Он напомнил, что полгода назад пообещал «свалить» с Украины, если избиратели проголосуют за «кандидата Х». И теперь перешел от слов к действиям, назло тем, кто ежедневно напоминал ему об обещании.
«Все эти полгода у меня в комментариях слюной захлебывались — Бабченко, мы выбрали Зеленского, сваливай, как обещал. Ну, вот. Пацан сказал, пацан сделал», — написал Бабченко.
При этом Бабченко высказал новое обещание — приехать в Москву на американском танке:
«Я и на "Абрамсе" на Тверскую приеду, как и обещал».
Бабченко сбежал из России на Украину в 2017 году, поскольку опасался преследования за антироссийские высказывания.
В прошлом году СБУ инсценировала убийство Бабченко, ради выявления некоей мифической сети российских агентов. Сейчас о том «расследовании» на Украине предпочитают не вспоминать.
Ранее об отъезде Бабченко рассказал российский журналист Евгений Киселев. По его сведениям, он уехал либо в Восточную Европу (Эстония), либо в Северную (Финляндия, Норвегия).
Киселев считает, что новоявленный мигрант рассчитывает получить политическое убежище.
Весной этого года, как сообщал «Рамблер», администрация Facebook заблокировала Бабченко.