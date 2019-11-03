Бабченко: я и на «Абрамсе» на Тверскую приеду

Одиозный журналист Аркадий Бабченко подтвердил, что покинул Украину , после того как на президентских выборах победил ненавистный ему Зеленский. Теперь он обещает приехать в Москву на «Абрамсе». Об этом Бабченко сообщил в соцсетях.

Он напомнил, что полгода назад пообещал «свалить» с Украины, если избиратели проголосуют за «кандидата Х». И теперь перешел от слов к действиям, назло тем, кто ежедневно напоминал ему об обещании.

«Все эти полгода у меня в комментариях слюной захлебывались — Бабченко, мы выбрали Зеленского, сваливай, как обещал. Ну, вот. Пацан сказал, пацан сделал», — написал Бабченко.

При этом Бабченко высказал новое обещание — приехать в Москву на американском танке:

«Я и на "Абрамсе" на Тверскую приеду, как и обещал».

Бабченко сбежал из России на Украину в 2017 году, поскольку опасался преследования за антироссийские высказывания.

В прошлом году СБУ инсценировала убийство Бабченко, ради выявления некоей мифической сети российских агентов. Сейчас о том «расследовании» на Украине предпочитают не вспоминать.

Ранее об отъезде Бабченко рассказал российский журналист Евгений Киселев . По его сведениям, он уехал либо в Восточную Европу (Эстония), либо в Северную (Финляндия, Норвегия).

Киселев считает, что новоявленный мигрант рассчитывает получить политическое убежище.