Бабченко подтвердил свой переезд из Украины

Аркадий Бабченко подтвердил свой переезд с Украины

Как написал журналист в Facebook, он ещё полгода назад пообещал покинуть страну, если изменится «общая тенденция».

«Отдельное спасибо хочу передать Евгению Киселёву за то, что он смог удержаться и не раскрыть хотя бы уже мой адрес проживания», — написал Бабченко.

Ранее Киселёв в своей программе «Кисельные берега» на YouTube заявил, что Бабченко покинул Украину. По словам ведущего, его коллега переехал «то ли в Эстонию, то ли в Финляндию».

Аркадий Бабченко уехал из России в начале 2017 года. Тогда он объяснил это тем, что ему якобы поступают угрозы из-за его политической позиции. Корреспондент сначала жил в Праге, затем в Израиле, а после переехал в Киев. В мае 2018 года Бабченко инсценировал собственную смерть. В «гибели» журналиста обвинили российские власти.