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Аркадий Бабченко подтвердил свой переезд с Украины 

Говорит Москва + ещё 1 1 час назад
Бабченко подтвердил свой переезд из Украины
Фото: ТАСС
Как написал журналист в Facebook, он ещё полгода назад пообещал покинуть страну, если изменится «общая тенденция».
«Отдельное спасибо хочу передать Евгению Киселёву за то, что он смог удержаться и не раскрыть хотя бы уже мой адрес проживания», — написал Бабченко.
Ранее Киселёв в своей программе «Кисельные берега» на YouTube заявил, что Бабченко покинул Украину. По словам ведущего, его коллега переехал «то ли в Эстонию, то ли в Финляндию».
Аркадий Бабченко уехал из России в начале 2017 года. Тогда он объяснил это тем, что ему якобы поступают угрозы из-за его политической позиции. Корреспондент сначала жил в Праге, затем в Израиле, а после переехал в Киев. В мае 2018 года Бабченко инсценировал собственную смерть. В «гибели» журналиста обвинили российские власти.
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Теги:
В мире , Украина , Евгений Киселев , Аркадий Бабченко
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