Столтенберг ответил на призывы исключить Турцию из НАТО

Генсек НАТО охарактеризовал Турцию как «важного союзника» и отверг возможность исключения страны из Альянса.

НАТО не может исключить Турцию из Североатлантического альянса, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг

«В отличие от ЕС, НАТО не имеет механизмов для принятия мер против одного из членов», — пояснил он.

Столтенберг добавил: турецкая сторона сыграла важную роль в уничтожении террористов в Сирии. Несмотря на то, что вторжение Турции на территорию арабской республики осудили большинство стран альянса, нельзя недооценивать вклад Анкары.

«Ни один из союзников не принял столько беженцев из Сирии, как Турция: в общей сложности 3,6 миллиона человек», — рассказал генсек в разговоре с Bild.

«Ни один другой союзник альянса не пострадал больше от атак террористов, чем Турция», — добавил он.

Таким образом, политик отклонил призывы западных политиков приостановить членство страны в НАТО.

Ранее сообщалось, что США одобрили пакет санкций против Турции из-за проведения военной операции на северо-востоке Сирии, а также покупки российских зенитных ракетных систем С-400.