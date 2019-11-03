ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса 

Эксперты Организации Объединенных Наций подсчитали мирных жителей Донецкой и Луганской областей Украины, убитых в ходе боевых действий. Как сообщила ООН в Twitter, лишились жизни более 3,3 тысяч человек, получили ранения до 9 тысяч.
1,3 миллиона жителей Донбасса Были вынуждены бежать из родных мест, 3,5 миллионам требуется помощь.
"Превыше всего люди хотят мира", — отметили в ООН.
Украина: шестой год войны
🛑Убито более 3 330 мирных граждан
🛑Ранено до 9 000
🛑В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам
🛑1,3 млн человек стали внутренними переселенцами
🛑3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r— ООН (@UnitedNationsRU) 2 ноября 2019 г.
Война на востоке Украины идет с апреля 2014 года. В настоящее время противоборствующие стороны в ряде поселков отводят войска от линии соприкосновения.