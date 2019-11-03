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ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса 

Вести.Ru + ещё 3 1 час назад
Эксперты Организации Объединенных Наций подсчитали мирных жителей Донецкой и Луганской областей Украины, убитых в ходе боевых действий. Как сообщила ООН в Twitter, лишились жизни более 3,3 тысяч человек, получили ранения до 9 тысяч.
В Киеве раскрыли потери украинских военных за пять лет конфликта в Донбассе
1,3 миллиона жителей Донбасса Были вынуждены бежать из родных мест, 3,5 миллионам требуется помощь.
"Превыше всего люди хотят мира", — отметили в ООН.
Война на востоке Украины идет с апреля 2014 года. В настоящее время противоборствующие стороны в ряде поселков отводят войска от линии соприкосновения.
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Теги:
В мире , Африка , Видео , Конфликты , Украина , ООН
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