ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса 

Украина: шестой год войны



🛑Убито более 3 330 мирных граждан

🛑Ранено до 9 000

🛑В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам

🛑1,3 млн человек стали внутренними переселенцами

🛑3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r— ООН (@UnitedNationsRU) 2 ноября 2019 г.