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Сальвадор выдворяет из страны весь дипломатический корпус Венесуэлы 

RT на русском + ещё 9 1 час назад
Сальвадор выдворяет всех дипломатов Венесуэлы
Фото: Wikimedia Commons
Президент Сальвадора Найиб Букеле сообщил о выдворении из страны всего дипломатического корпуса Венесуэлы, так как власти страны не признают легитимность правительства венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
«Правительство Сальвадора выдворяет дипломатический корпус режима Николаса Мадуро в связи с неоднократными заявлениями президента Найиб Букеле, в которых он не признавал легитимность правительства Мадуро», — говорится в сообщении президента в Twitter.
В заявлении президента отмечается, что дипкорпус Венесуэлы должен покинуть территорию Сальвадора в течение 48 часов.
В конце февраля власти Перу приняли решение аннулировать визы дипломатов из Венесуэлы.
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Теги:
В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Венесуэла
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