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Новым мэром Кишинева избран социалист Ион Чебан 

ТК «Звезда» + ещё 25 37 минут назад
Новым мэром Кишинева избран социалист Ион Чебан
Фото: Ion Ceban, Facebook
Президент Молдавии Игорь Додон уже поздравил Чебана с победой.
Новым мэром Кишинева стал вице-спикер от пророссийской Соцпартии Ион Чебан. Такие данные были приведены ЦИК после обработки 100% протоколов.
Чебан набрал 52,39% голосов, а за его оппонента — лидера проевропейской партии «Платформа "Достоинство и Правда"» Андрей Нэстасе — проголосовали лишь 47,61% избирателей.
Президент Молдавии Игорь Додон уже поздравил Чебана с победой. Также к поздравлениям присоединилась глава парламента, лидер Партии социалистов Зинаида Гречаный.
В воскресенье, 3 ноября, состоялся второй тур выборов мэра Кишинева. Руководителей выбирали также еще в 384 населенных пунктах Молдавии.
По данным ЦИК, массовых нарушений, способных повлиять на результаты голосования, зафиксировано не было, сообщает РИА Новости.
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Теги:
В мире , Игорь Додон , Ион Чебан , Андрей Нэстасе , Центризбирком России , РИА Новости , Кишинёв , Молдова
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