Звезда сериала «Скорая помощь» найден мертвым

Умер актер из сериала «Скорая помощь» Брайан Тарантина

Брайан Тарантина , снимавшийся в фильме "Талантливый мистер Рипли" и сериале "Скорая помощь", умер в возрасте 60 лет, сообщает THR.

Его представитель Лорим Смит сообщил о том, что актер скончался от осложнений после недавно перенесенной болезни.

"Он был талантливым артистом, прекрасным клиентом и другом. Я в печали и в шоке", — добавил Смит.

Полиция обнаружила Тарантину в его квартире в Нью-Йорке, он бы полностью одет и лежал на диване. Для установления точной причины смерти будет проведено вскрытие.

Актер также снимался в шоу "Клан Сопрано" и "Удивительная миссис Мейзел". За второй проект в начале этого года вместе с коллегами он получил премию Гильдии киноактеров США за "лучший актерский состав в комедийном сериале".