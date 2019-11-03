Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер актер из сериала «Скорая помощь» Брайан Тарантина 

РИА Новости + ещё 11 4 часа назад
Звезда сериала «Скорая помощь» найден мертвым
Фото: AFP
Брайан Тарантина, снимавшийся в фильме "Талантливый мистер Рипли" и сериале "Скорая помощь", умер в возрасте 60 лет, сообщает THR.
Его представитель Лорим Смит сообщил о том, что актер скончался от осложнений после недавно перенесенной болезни.
"Он был талантливым артистом, прекрасным клиентом и другом. Я в печали и в шоке", — добавил Смит.
Полиция обнаружила Тарантину в его квартире в Нью-Йорке, он бы полностью одет и лежал на диване. Для установления точной причины смерти будет проведено вскрытие.
Актер также снимался в шоу "Клан Сопрано" и "Удивительная миссис Мейзел". За второй проект в начале этого года вместе с коллегами он получил премию Гильдии киноактеров США за "лучший актерский состав в комедийном сериале".
Видео дня. Зеленского пропустили через «коридор позора»
Последние новости
Перевозка Су-34 по обычной трассе повергла американцев в изумление Перевозка Су-34 по обычной трассе повергла американцев в изумление Почему фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского рассмешило всех Почему фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского рассмешило всех Парад смертников: больше половины банков скоро закроются Парад смертников: больше половины банков скоро закроются 
Теги:
В мире , Брайан Тарантина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бабченко: я и на «Абрамсе» на Тверскую приеду
Бабченко: я и на «Абрамсе» на Тверскую приеду 160
Умерла Мари Лафоре
Умерла Мари Лафоре 16
Навка озвучила мнение Пескова по поводу ее заработков
Навка озвучила мнение Пескова по поводу ее заработков 47
Девять подозреваемых: кто убил главу центра «Э» Ингушетии
Девять подозреваемых: кто убил главу центра «Э» Ингушетии 71
Стоматолог жестоко «успокоил» маленького пациента
Стоматолог жестоко «успокоил» маленького пациента 1
Видео
На юге России может открыться купальный сезон
00:30
На юге России может открыться купальный сезон
Погода Общество
Умерла Мари Лафоре
03:05
Умерла Мари Лафоре
В мире Европа
«Роскошные подарки»: Бузова поздравила Симоньян
00:28
«Роскошные подарки»: Бузова поздравила Симоньян
Шоу-бизнес
Латвия готовится нейтрализовать «зеленых человечков»
01:39
Латвия готовится нейтрализовать «зеленых человечков»
Армия В мире
Бабченко: я и на «Абрамсе» на Тверскую приеду
06:35
Бабченко: я и на «Абрамсе» на Тверскую приеду
В мире Украина
Девять подозреваемых: кто убил главу центра «Э» Ингушетии
07:40
Девять подозреваемых: кто убил главу центра «Э» Ингушетии
Происшествия Статьи
Навка озвучила мнение Пескова по поводу ее заработков
00:15
Навка озвучила мнение Пескова по поводу ее заработков
Политика Другое
Россиянина избили за пранк с бомбой в автобусе
01:12
Россиянина избили за пранк с бомбой в автобусе
Происшествия Другое
Россиянин сбежал с детьми из Швеции в Россию
05:52
Россиянин сбежал с детьми из Швеции в Россию
Общество
Главу центра «Э» Ингушетии могли убить из-за кровной мести
07:40
Главу центра «Э» Ингушетии могли убить из-за кровной мести
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение