Вакансия недели: пес ищет личного дворецкого

Вакансия недели: пес из Колорадо ищет личного дворецкого

Кроме того, соискателю необходимо любить животных и неплохо разбираться в фотографии, ведь ему придется фотографировать своего пушистого босса и выкладывать фотографии в его Instagram. К слову, Китти можно считать настоящей знаменитостью, количество его подписчиков давно перевалило за 40 тысяч. Чтобы принять участие в конкурсе нужно разместить в соцсетях самопрезентацию и объяснить, почему именно вы — идеальный кандидат на эту должность. С самыми успешными Китти свяжется и пригласит для дальнейших этапов собеседования.