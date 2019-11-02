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Вакансия недели: пес из Колорадо ищет личного дворецкого 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Вакансия недели: пес ищет личного дворецкого
Фото: PIXABAY.COM
Пока мы просиживаем штаны в офисах или дома на фрилансе, в городе Аспен, штат Колорадо, открылась самая настоящая вакансия мечты. Срочно разыскивается личный дворецкий для бернского зенненхунда по кличке Китти. Объявление разместил отель Regis Aspen Resort, в котором и проживает «наниматель». В нем указано, что кандидат должен будет следить за распорядком дня Китти и «управлять всеми его делами», передает Mirror.
Кроме того, соискателю необходимо любить животных и неплохо разбираться в фотографии, ведь ему придется фотографировать своего пушистого босса и выкладывать фотографии в его Instagram. К слову, Китти можно считать настоящей знаменитостью, количество его подписчиков давно перевалило за 40 тысяч. Чтобы принять участие в конкурсе нужно разместить в соцсетях самопрезентацию и объяснить, почему именно вы — идеальный кандидат на эту должность. С самыми успешными Китти свяжется и пригласит для дальнейших этапов собеседования.
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Теги:
В мире , Интернет , Аспен
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