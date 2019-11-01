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Помпео призвал власти Ирака прислушаться к мнению протестующих 

РИА Новости 1 час назад
Помпео обратился к властям Ирака
Фото: РИА Новости
Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Ирака прислушаться к мнению протестующих иракцев.
"США приветствуют любые серьезные усилия правительства Ирака по решению проблем иракского общества. Правительство Ирака должно прислушаться к законным требованиям иракского народа, который вышел на улицы, чтобы его голос был услышан", — говорится в письменном заявлении Помпео.
По его словам, США внимательно следят за ситуацией. Он вновь призвал все стороны воздерживаться от насилия, а власти — тщательно расследовать гибель протестующих в октябре и ослабить ограничения в СМИ.
Ранее сообщалось, что только между 25 и 30 октября число погибших в результате протестов в Ираке составило 100 человек, пострадали 5,5 тысячи человек.
Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди перед возобновлением демонстраций сообщил о планах провести перестановки в кабмине и изменить закон о выборах. При этом он заявил, что отставка всего правительства повергнет страну в хаос. Позднее президент Ирака Бархам Салех заявил, что премьер согласился подать в отставку. Ранее власти произвели перестановки в руководстве органов безопасности провинций, где разгорелись протесты.
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Теги:
В мире , США , Адель , Ирак
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