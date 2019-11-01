Помпео обратился к властям Ирака

Помпео призвал власти Ирака прислушаться к мнению протестующих

Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Ирака прислушаться к мнению протестующих иракцев.

"США приветствуют любые серьезные усилия правительства Ирака по решению проблем иракского общества. Правительство Ирака должно прислушаться к законным требованиям иракского народа, который вышел на улицы, чтобы его голос был услышан", — говорится в письменном заявлении Помпео.

По его словам, США внимательно следят за ситуацией. Он вновь призвал все стороны воздерживаться от насилия, а власти — тщательно расследовать гибель протестующих в октябре и ослабить ограничения в СМИ.

Ранее сообщалось, что только между 25 и 30 октября число погибших в результате протестов в Ираке составило 100 человек, пострадали 5,5 тысячи человек.