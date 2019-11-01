Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутат Рады от партии «Слуга народа» покинет пост после секс-скандала 

News.ru 24 минуты назад
Депутат Рады поплатился за секс-скандал
Фото: bohdan.yaremenko/facebook.com
Депутат Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского Богдан Ярёменко решил покинуть пост главы комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
Украинские женщины-депутаты ополчились на замешанного в секс-скандале коллегу
Причиной ухода с поста стала телефонная переписка о предоставлении сексуальных услуг. По словам депутата, он решил спасти от самого себя украинский парламентаризм, а национальную прессу в лице сайта «Буква» — от уголовного преследования по статье о нарушении тайны переписки и неприкосновенности частной жизни.
Учитывая мелкий политический шантаж трёх фракций парламента, я написал заявление о сложении полномочий председателя комитета, — написал Ярёменко.
Скандал разразился, когда журналисты сфотографировали экран телефона депутата на одном из заседаний Рады. Тогда Ярёменко переписывался с неизвестной девушкой, пытаясь договориться с ней о сексе за деньги. Впоследствии депутат сообщил, что это была провокация с его стороны: он знал, что переписку снимают, и намеренно хотел проучить журналистов.
В дальнейшем Ярёменко удалил пост с объяснениями про текст и разместил на Facebook новый, где извиняется перед женой, детьми, фракцией и президентом.
News.ru также сообщал, что украинский пранкер под ником «Джокер» в результате переписки, представившись генпрокурором Русланом Рябошапкой, вынудил депутата Верховной рады Богдана Ярёменко извиниться за переписку с проституткой во время заседания.
Видео дня. Про принцессу-лесбиянку снимут детский мультфильм
News.ru: последние новости
Трамп сменил место жительства на Флориду, но не покинул Вашингтон Трамп сменил место жительства на Флориду, но не покинул Вашингтон В команде Зеленского подсчитали стоимость восстановления Донбасса В команде Зеленского подсчитали стоимость восстановления Донбасса Трамп рассказал, что точно знает, кто такой новый лидер ИГ Трамп рассказал, что точно знает, кто такой новый лидер ИГ
Комментарии8 
Теги:
В мире , Украина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Расстрел в воинской части: командиры нарушили приказы
Расстрел в воинской части: командиры нарушили приказы 143
В Турции задержали двух россиянок
В Турции задержали двух россиянок 2
Пока вы не уснули: в Кремле дали жесткий ответ Киеву
Пока вы не уснули: в Кремле дали жесткий ответ Киеву 148
Русские «затерроризировали» семьи военных НАТО
Русские «затерроризировали» семьи военных НАТО 66
Таксиста без головы нашли в машине
Таксиста без головы нашли в машине 1
Видео
Уникальные кадры: загрузка «Ярсов» в пусковую установку
01:22
Уникальные кадры: загрузка «Ярсов» в пусковую установку
Армия Войска
Названы версии убийства экс-мэра Киселевска
02:17
Названы версии убийства экс-мэра Киселевска
Происшествия
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
03:36
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
В мире Статьи
«Это ЧОП, а не какие-то бабушки»
06:32
«Это ЧОП, а не какие-то бабушки»
Происшествия
Как жизнь в России изменится в ноябре
02:15
Как жизнь в России изменится в ноябре
Общество Другое
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
00:30
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
Криминал Происшествия
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
00:39
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
Армия
«Воспитатели пили чай»: трагедия в детском саду
00:33
«Воспитатели пили чай»: трагедия в детском саду
Происшествия Криминал
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
00:33
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение