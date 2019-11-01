Депутат Рады поплатился за секс-скандал

Депутат Рады от партии «Слуга народа» покинет пост после секс-скандала

Депутат Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского Богдан Ярёменко решил покинуть пост главы комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook

Причиной ухода с поста стала телефонная переписка о предоставлении сексуальных услуг. По словам депутата, он решил спасти от самого себя украинский парламентаризм, а национальную прессу в лице сайта «Буква» — от уголовного преследования по статье о нарушении тайны переписки и неприкосновенности частной жизни.

Учитывая мелкий политический шантаж трёх фракций парламента, я написал заявление о сложении полномочий председателя комитета, — написал Ярёменко.

Скандал разразился, когда журналисты сфотографировали экран телефона депутата на одном из заседаний Рады. Тогда Ярёменко переписывался с неизвестной девушкой, пытаясь договориться с ней о сексе за деньги. Впоследствии депутат сообщил, что это была провокация с его стороны: он знал, что переписку снимают, и намеренно хотел проучить журналистов.

В дальнейшем Ярёменко удалил пост с объяснениями про текст и разместил на Facebook новый, где извиняется перед женой, детьми, фракцией и президентом.

News.ru также сообщал, что украинский пранкер под ником «Джокер» в результате переписки, представившись генпрокурором Русланом Рябошапкой, вынудил депутата Верховной рады Богдана Ярёменко извиниться за переписку с проституткой во время заседания.