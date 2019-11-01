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Водителя Uber, убившего британского дипломата в Ливане, приговорили к смертной казни 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Убийца британского дипломата в Ливане приговорен к казни
Фото: РИА Новости
Суд Ливана приговорил в пятницу к смертной казни таксиста Тарека Хошие, убившего в декабре 2017 года британского дипломата Ребекку Дайкс. Об этом, как передало агентство Аль-Ватания, сообщил судья горного района Метн Висам Муртада.
Хошие, работавший водителем в компании Uber, ранее признался, что изнасиловал, а затем задушил 30-летнюю британку, которая возвращалась 16 декабря 2017 года домой после дружеской вечеринки в одном из кафе в фешенебельном бейрутском квартале Джумейзе. Труп британки был обнаружен на следующий день на шоссе в Метн, а личность убийцы удалось распознать с помощью видеокамеры, установленной у входа в кафе.
Подобные криминальные ситуации являются редкостью для Ливана, который считается достаточно безопасным для туристов и иностранцев. В Ливане с 2004 года действует мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров.
Ребекка Дайкс занималась в посольстве гуманитарными вопросами и была всеобщей любимицей. Ее коллеги создали специальный фонд Rebecca Dykes Foundation, чтобы продолжить ее дело и помогать малоимущим семьям и беженцам в Ливане.
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Теги:
В мире , Происшествия , Ребекка Дайкс , Uber , Ливан
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