Грета Тунберг попросила о помощи

16-летняя экологическая активистка Грета Тунберг призвала своих сторонников помочь ей добраться из Америки в Европу морским транспортом.

«Так как COP-25 официально перенесена из Сантьяго в Мадрид, мне нужна некоторая помощь. Оказалось, что я проехала полмира не в том направлении. Теперь мне нужно найти способ пересечь Атлантический океан в ноябре… Если кто-нибудь может помочь мне найти транспорт, я буду очень благодарна», — написала Грета в Twitter. As #COP25 has officially been moved from Santiago to Madrid I’ll need some help.

It turns out I’ve traveled half around the world, the wrong way:)

Now I need to find a way to cross the Atlantic in November… If anyone could help me find transport I would be so grateful.

-> https://t.co/vFQQcLTh2U— Greta Thunberg (@GretaThunberg) 1 ноября 2019 г.

Тунберг принципиально не летает на самолетах из-за выбросов углекислого газа. В сентябре она пересекла Атлантический океан и прибыла в Нью-Йорк на 18-метровой парусной яхте, которую ей предоставил князь Монако Пьер Казираги. В США девушка приняла участие в ряде мероприятий по проблеме изменения климата, в том числе выступила на Генассамблее ООН с обличительной речью в адрес мировых лидеров.

2 декабря Тунберг планировала принять участие в 25-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25), которая должна была состояться в столице Чили Сантьяго. Для путешествий по американскому континенту голливудский актер Арнольд Шварценеггер предоставил юной экоактивистке электромобиль Tesla.

30 октября стало известно, что СОР-25 официально перенесена из Сантьяго в Мадрид, и теперь Тунберг нужно пересечь Атлантику в обратном направлении.

Решение о переносе конференции было принято в связи с продолжающимися массовыми протестами в Чили, которые начались 14 октября после увеличения стоимости проезда в метро.