Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грета Тунберг попросила о помощи 

Рамблер + ещё 3 17 минут назад
Грета Тунберг попросила о помощи
Фото: Reuters
16-летняя экологическая активистка Грета Тунберг призвала своих сторонников помочь ей добраться из Америки в Европу морским транспортом.
«Так как COP-25 официально перенесена из Сантьяго в Мадрид, мне нужна некоторая помощь. Оказалось, что я проехала полмира не в том направлении. Теперь мне нужно найти способ пересечь Атлантический океан в ноябре… Если кто-нибудь может помочь мне найти транспорт, я буду очень благодарна», — написала Грета в Twitter.
Грета Тунберг отказалась от экологической премии Северного совета
Тунберг принципиально не летает на самолетах из-за выбросов углекислого газа. В сентябре она пересекла Атлантический океан и прибыла в Нью-Йорк на 18-метровой парусной яхте, которую ей предоставил князь Монако Пьер Казираги. В США девушка приняла участие в ряде мероприятий по проблеме изменения климата, в том числе выступила на Генассамблее ООН с обличительной речью в адрес мировых лидеров.
2 декабря Тунберг планировала принять участие в 25-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25), которая должна была состояться в столице Чили Сантьяго. Для путешествий по американскому континенту голливудский актер Арнольд Шварценеггер предоставил юной экоактивистке электромобиль Tesla.
30 октября стало известно, что СОР-25 официально перенесена из Сантьяго в Мадрид, и теперь Тунберг нужно пересечь Атлантику в обратном направлении.
Решение о переносе конференции было принято в связи с продолжающимися массовыми протестами в Чили, которые начались 14 октября после увеличения стоимости проезда в метро.
Видео дня. Про принцессу-лесбиянку снимут детский мультфильм
Комментарии99 
Теги:
В мире , Мадрид
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Расстрел в воинской части: командиры нарушили приказы
Расстрел в воинской части: командиры нарушили приказы 9
Пока вы не уснули: в Кремле дали жесткий ответ Киеву
Пока вы не уснули: в Кремле дали жесткий ответ Киеву 70
Русские «затерроризировали» семьи военных НАТО
Русские «затерроризировали» семьи военных НАТО 33
Названы направления первых поездов по мосту в Крым
Названы направления первых поездов по мосту в Крым 111
Названа причина ЧП с SSJ-100 над Тюменью
Названа причина ЧП с SSJ-100 над Тюменью 141
Видео
Уникальные кадры: загрузка «Ярсов» в пусковую установку
01:22
Уникальные кадры: загрузка «Ярсов» в пусковую установку
Армия Войска
Названы версии убийства экс-мэра Киселевска
02:17
Названы версии убийства экс-мэра Киселевска
Происшествия
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
03:36
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
В мире Статьи
«Это ЧОП, а не какие-то бабушки»
06:32
«Это ЧОП, а не какие-то бабушки»
Происшествия
Как жизнь в России изменится в ноябре
02:15
Как жизнь в России изменится в ноябре
Общество Другое
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
00:30
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
Криминал Происшествия
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
00:39
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
Армия
«Воспитатели пили чай»: трагедия в детском саду
00:33
«Воспитатели пили чай»: трагедия в детском саду
Происшествия Криминал
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
00:33
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть