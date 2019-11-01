Женщина стала секс-зависимой из-за соцсетей и годами меняла сотни партнеров

Бывшая секс-наркоманка Лори Джейд Вудрафф (Laurie Jade Woodruff) рассказала, что из-за зависимости от Instagram она постоянно испытывала потребность заниматься сексом с незнакомцами. Ее историю приводит таблоид The Sun.

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По словам 30-летней Вудрафф, соцсеть стала площадкой, полной соблазна.

«В худшем случае я был одержима сексом с незнакомцами, а социальные сети сделали это невероятно простым. Забудьте о том, чтобы сходить в бар или занимать время дорогими приложениями для знакомств, Instagram поможет за считанные минуты бесплатно, не выходя из дома», — пояснила она.

Вудрафф призналась, что у нее было от 100 до 200 партнеров, и во времена, когда зависимость одолевала ее, у нее было два-три новых партнера в неделю.

«Для меня секс был быстрым решением. Я чувствовала себя опустошенной и жаждала близости», — вспоминает она.

Женщина рассказал, что выкладывала провокационные снимки и сразу получала множество комплиментов от мужчин, в том числе эротического содержания. Такая легкость привлечения внимания, по ее мнению, и оказала на нее вредное влияние. Чтобы осознать это, ей понадобились годы. Издание отмечает, что многие блогеры превратили публикацию снимков в пр