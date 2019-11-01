Трампа «выселили» из Нью-Йорка

Ньюйоркцы выгнали Трампа во Флориду

Американский лидер Дональд Трамп официально сменил место жительства. Теперь вместо знаменитой нью-йоркской «Трамп-Тауэр» президент США будет большую часть времени проводить в своём флоридском имении Мар-а-Лаго. Связано такое решение со многими причинами. Во-первых, Трампа действительно не слишком жалуют жители Нью-Йорка . Во-вторых, американскому лидеру, очевидно, комфортнее будет находиться подальше от папарацци, которые постоянно преследуют его в «Большом яблоке», особенно в связи с набирающим обороты делом о возможном импичменте.

Трамповское имение Мар-а-Лаго уже давно хорошо известно американцам — президент США регулярно посещает его, хотя формально с конца 1980-х и жил в «Трамп-Тауэр» в центре Манхэттена . Теперь же, как сообщил сам Трамп, он намерен переселиться во Флориду.

Мне тяжело далось это решение, но, в конце концов, оно будет лучшим для всех заинтересованных сторон. Как президент, я всегда буду рядом, чтобы помочь Нью-Йорку и великим людям Нью-Йорка. Он всегда будет занимать особое место в моём сердце! — написал он в своём микроблоге в Twitter.

Переезд президента США легко объясним: жители «Большого яблока» его откровенно не любят, «Трамп-Тауэр» регулярно становится местом для манифестаций и акций протеста, да и нью-йоркские власти главу государства не жалуют. Причиной тому — как откровенно расистские заявления Трампа (что для многонационального мегаполиса вроде Нью-Йорка априори неприемлемо), так и его угрозы лишить город федерального финансирования из-за миграционной политики местного руководства. Нью-Йорк относится к категории так называемых «городов-убежищ» (sanctuary cities), жители которых не могут быть подвергнуты депортации лишь на основании нарушения ими законодательства о миграции. Иными словами, любой приезжий, если он не совершает правонарушений, может оставаться на нью-йоркской земле даже с просроченной визой. Трампа это не устраивает, но и городские власти идти на уступки ему не хотят. Неудивительно, что и новость об отбытии президента была воспринята ими с нескрываемым энтузиазмом.

Скатертью дорога. В любом случае Дональд Трамп не платит налоги здесь. Он весь твой, Флорида, — написал на своей странице в Twitter мэр Нью-Йорка Эндрю Куомо.

Упоминание о налогах неслучайно: нью-йоркские власти уже давно борются за то, чтобы получить доступ к налоговым декларациям главы государства за восемь лет, предшествовавших 2016-му. По версии налоговиков, не исключено, что предвыборная кампания Трампа три года назад была частично нелегально профинансирована.

Впрочем, «переселение» президента по факту мало что меняет: по данным американских СМИ, в своей нью-йоркской башне Трамп прожил лишь 20 дней со дня вступления в должность, а основную часть рабочего времени в США он проводит в Вашингтоне. Но сам факт переезда и то, какое значение ему придал глава государства, показателен. По крайней мере, Трампу на время удалось отвлечь прессу от обсуждения возможного импичмента, перспектива которого, между тем, всё реальнее.

Палата представителей (нижняя палата Конгресса США ) 31 октября утвердила свою первую резолюцию, связанную с расследованием относительно импичмента президенту. Само по себе это заявление ещё не означает вотум недоверия, но определяет дальнейшие процедуры, которые вполне могут привести к отстранению Трампа от должности. В резолюции указано, что теперь слушания в рамках расследования будут проходить публично.