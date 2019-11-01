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Трамп заявил, что у ИГ* появился новый главарь и США знают, кто это 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
У ИГ появился новый главарь, и США знают, кто это
Фото: globallookpress.com
У террористической организации "Исламское государство" (ИГ) * появился новый главарь, и США знают, кто это, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
"У ИГ* новый лидер, и мы точно знаем, кто он!" — написал он в своем Twitter.
Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади. По словам Трампа, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать".
Позже официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у России нет достоверной информации о том, что американские военные провели операцию по "очередному" уничтожению аль-Багдади.
Связанный с исламистами сайт Amaq сообщал, что ИГ* подтвердила ликвидацию своего главаря.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Теги:
В мире , Армия , Ближний Восток , Конфликты , Оружие , Политика , США , Абу Бакр аль-Багдади , Дональд Трамп , Игорь Конашенков , Министерство обороны , Исламское государство
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