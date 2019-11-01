Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Канаде штормовой ветер оставил без света более миллиона потребителей 

ТАСС + ещё 1 40 минут назад
Более миллиона человек остались без света в Канаде
Фото: Reuters
Свыше 1 млн потребителей лишились электроснабжения из-за проливных дождей и штормового ветра, обрушившихся в ночь с четверга на пятницу на атлантические и восточные провинции Канады. Об этом сообщил в пятницу телеканал CBC.
В зоне непогоды оказались регионы Квебек, Нью-Брансуик, Новая Шотландия, Онтарио и Остров принца Эдуарда. По данным Национального метеобюро, порывы ветра достигали 110 км/ч (30 м/с), в результате повалены сотни деревьев и рекламных конструкций, что привело к массовым обрывам линий электропередачи. В южной и западной частях Квебека выпало 80-100 мм осадков в виде дождя (более трети месячной нормы), что местами привело к подтоплениям в ряде населенных пунктов. О пострадавших не сообщается.
От разгула стихии больше всех пострадали жители провинции Квебек, в том числе и в городе Монреаль, где без света сейчас остаются порядка 960 тыс. жилых домов, школ, магазинов и госучреждений. В восточной части Онтарио отрезанными от электроснабжения оказались свыше 32 тыс. потребителей, в частности в крупном городе Кингстон. В Атлантической Канаде аналогичные проблемы испытывают около 65 тыс. потребителей. По словам представителей энергосетевых компаний этих регионов, аварийные бригады устраняют обрывы на электросетях, но полное восстановление поврежденных линий электропередачи займет не менее 24 часов.
Из-за непогоды в аэропортах региона уже отменены или задержаны сотни авиарейсов, в том числе в международном аэропорту Монреаля. Некоторые школы отменили в пятницу занятия.
Видео дня. Про принцессу-лесбиянку снимут детский мультфильм
ТАСС: последние новости
Тунберг просит помочь ей пересечь Атлантику в обратном направлении Тунберг просит помочь ей пересечь Атлантику в обратном направлении Белый дом подготовлен к возможному импичменту Трампа Белый дом подготовлен к возможному импичменту Трампа Трамп подтвердил, что поменял место жительства с Нью-Йорка на Флориду Трамп подтвердил, что поменял место жительства с Нью-Йорка на Флориду
Комментарии 
Теги:
В мире , Происшествия , Канада , Квебек , Нью-Брансуик , Шотландия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Расстрел в воинской части: командиры нарушили приказ
Расстрел в воинской части: командиры нарушили приказ 585
Украинских военных направят в иракский тыл
Украинских военных направят в иракский тыл 10
Британия нашла средство против российских подлодок
Британия нашла средство против российских подлодок 31
Депутат Рады поплатился за секс-скандал
Депутат Рады поплатился за секс-скандал 31
«США убили того, кого сами породили»
«США убили того, кого сами породили»
Видео
Уникальные кадры: загрузка «Ярсов» в пусковую установку
01:22
Уникальные кадры: загрузка «Ярсов» в пусковую установку
Армия Войска
Названы версии убийства экс-мэра Киселевска
02:17
Названы версии убийства экс-мэра Киселевска
Происшествия
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
03:36
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
В мире Статьи
«Это ЧОП, а не какие-то бабушки»
06:32
«Это ЧОП, а не какие-то бабушки»
Происшествия
Как жизнь в России изменится в ноябре
02:15
Как жизнь в России изменится в ноябре
Общество Другое
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
00:30
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
Криминал Происшествия
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
00:39
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
Армия
«Воспитатели пили чай»: трагедия в детском саду
00:33
«Воспитатели пили чай»: трагедия в детском саду
Происшествия Криминал
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
00:33
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение