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В словацких цирках запретили шоу с животными 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
В словацких цирках запретили шоу с животными
Фото: РИА Новости
В Словакии в пятницу вступило в силу постановление минсельхоза и развития села о запрете использования в цирковых представлениях всех зверей, кроме собак, кошек и домашних хорьков, сообщила журналистам на пресс-конференции представитель общественной организации "Свобода зверей" Сильвия Чанёва.
"Мы благодарим всех, кто поддержал нас, за сотни протестных акций и 54 тысячи подписей под петицией, благодарим политиков за то, что нас услышали. Запрет цирков — это наш совместный успех", — сказала Чанёва, выступление которой транслировали сетевые ТВ-каналы.
Согласно данному постановлению, подготовленному экспертами министерства сельского хозяйства и развития села, контроль за его реализацией возложен на ветеринарных инспекторов. Нарушителям грозит денежный штраф в размере до 20 тысяч евро.
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Теги:
В мире , Минсельхоз , Словакия
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