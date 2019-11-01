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В ООН прокомментировали состояние здоровья Ассанжа 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Состояние здоровья Ассанжа под угрозой
Фото: РИА Новости
Состояние здоровья основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа под угрозой, правительство Великобритании наказывает его за обнародование неудобной для себя информации, говорится в заявлении спецдокладчика ООН по пыткам Нильса Мельцера.
"С моей точки зрения, это дело никогда не касалось виновности или невиновности Ассанжа, это способ заставить его заплатить за обнародование серьезных нарушений властей, в том числе случаев предположительных военных преступлений и коррупции. До тех пор, пока Великобритания срочно не изменит свой курс и не облегчит его бесчеловечное положение, Ассанжу скоро может стоить жизни продолжение произвола и злоупотреблений в его отношении", — сказал он.
Мельцер напомнил, что вместе с врачами еще в мае посещал Ассанжа в британской тюрьме, где зафиксировал ухудшение его здоровья. После этого спецдокладчик написал обращение властям страны, однако официальный Лондон не предпринял никаких действий для улучшений условий содержания Ассанжа, а также не провел расследование подозрений о психологических пытках.
Спецдокладчик вновь призвал Великобританию не экстрадировать Ассанжа в США и как можно скорее отпустить его, чтобы основатель Wikileaks мог начать полноценное лечение.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
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Теги:
В мире , Нильс Мельцер , Wikileaks , ООН , Великобритания
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