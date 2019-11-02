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Французский посол объяснился из-за слов Макрона об украинских мигрантах 

Lenta.ru + ещё 13 34 минуты назад
Посол объяснил слова Макрона об украинских мигрантах
Фото: РИА Новости
Украинский МИД вызвал посла Франции на Украине Этьена де Понсена для разъяснений слов президента Франции Эммануэля Макрона о нелегальных украинских мигрантах. Об этом сообщило ведомство на своем сайте 31 октября.
Глава Франции дал интервью изданию Valeurs actuelles, где сообщил о своем отношении к трудовой миграции. Макрон заявил, что не против легальных мигрантов из стран Западной Африки, например Гвинеи или Кот-д'Ивуар. Он отметил, что предпочитает их нелегальным мигрантам из Украины и Болгарии. Граждан-нелегалов из этих стран французский президент назвал «бандами».
Де Понсен сообщил украинскому ведомству, что Париж не имеет претензий к украинцам во Франции. Министерство сделало вывод, что слова Макрона были вырваны из контекста. На сайте ведомства сказано, что между сторонами в вопросе передвижения граждан Франции и Украины — полное понимание.
В мае текущего года Эммануэль Макрон сообщил условия для встречи в «нормандском формате». По мнению президента Франции, она состоится сразу после того, как сложатся необходимые политические условия. Представители Германии, России, Франции и Украины собираются встретиться для обсуждения урегулирования ситуации в Донбассе.
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Теги:
В мире , Европа , Украина , Эммануэль Макрон , МИД
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