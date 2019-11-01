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Рада заступилась за националистов из «Азова» перед США 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Рада заступилась за националистов из «Азова» перед США
Фото: РИА Новости
Верховная рада Украины призвала Конгресс США провести тщательное расследование в отношение подразделения «Азов», которое американские парламентарии хотят включить в список террористических организаций. Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента.
В письме указывается, что конгрессмены назвали украинский полк «Азов» террористической организацией на основании непроверенных фактов. При этом украинская сторона настаивает, что с января 2015 года подразделение входит в состав Национальной гвардии.
«Народные депутаты Украины призвали председателя комитета [по иностранным делам палаты представителей Конгресса США] Элиота Энгеля и всех причастных должностных лиц Соединённых Штатов проявить сдержанность и беспристрастность в этом вопросе и перед принятием любого решения провести более тщательное расследование», — говорится в сообщении.
Ранее за «Азов», который в США хотят внести в список террористических организаций, заступился Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, бойцы подразделения образцово выполняют служебно-боевые задачи по защите страны. Министр считает, что «Азов» пытаются остановить «гибридным методом» из-за его боевой эффективности в Донбассе в «защите от военной агрессии».
19 октября сообщалось, что 40 членов палаты представителей США во главе с демократом Максом Роузом заявили, что «Азов» может быть связан со случаями стрельбы в США и вербовкой американских граждан. Конгрессмены направили письмо госсекретарю США Майку Помпео с просьбой разъяснить, почему батальон не включен в список «иностранных террористических организаций».
Полк «Азов» является добровольческим подразделением в составе Национальной гвардии Украины. Он известен своей неонацистской и языческой идеологией, а также участием в вооруженном конфликте в Донбассе. Следственным комитетом России против бойцов организации заведен ряд уголовных дел.
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Теги:
В мире , Армия , США , Украина , Арсен Аваков , Конгресс США , СКР , Верховная Рада
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