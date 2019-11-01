Жители города в Донбассе заработали больше киевлян

Министр экономики Украины Тимофей Милованов назвал расположенный в Донецкой области Мариуполь городом с самой высокой средней зарплатой в стране. Об этом он рассказал в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1». Запись доступна на YouTube.

Милованов рассказал, что задал в своей социальной сети вопрос о городе с самой высокой средней зарплатой в стране. В комментариях мэр Мариуполя сказал ему, что средняя зарплата там выше, чем в Киеве. «Я не поверил и проверил», — добавил министр.

Он рассказал, что по данным Госстата во втором квартале этого года средняя зарплата в Мариуполе составила 17 114 гривен (44 255 рублей), а в Киеве — 15 561 гривен (40 239 рублей).

«В Мариуполе ищут на вакансии людей. Бизнес ищет себе людей, чтобы взять на работу, поэтому зарплаты более высокие. Это не всегда правда, когда говорят, что только в Киеве есть работа», — подчеркнул Милованов.