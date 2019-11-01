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Аналитик CNBC: всё больше влиятельных стран стремятся отказаться от доллара 

RT на русском 1 час назад
CNBC: всё больше стран стремятся отказаться от доллара
Фото: Reuters
Несмотря на прочные позиции американской валюты, «очень влиятельные государства», включая Россию, Китай и Евросоюз, всё чаще не хотят иметь дело с долларом, чтобы не попасть в экономически зависимое положение от Вашингтона, отмечает аналитик CNBC Энн Корин. Эксперт обращает внимание, что Китай активно продвигает свою валюту на международной арене, но одних «нефтеюаней» будет недостаточно, чтобы положить конец долларовому господству.
На протяжении десятилетий доллар был главной мировой резервной валютой. Однако, как полагают эксперты, это положение может оказаться под угрозой, поскольку «очень влиятельные государства» намерены «подорвать статус» американской валюты, сообщает CNBC.
По словам Энн Корин из Института аналитики глобальной безопасности (Institute for the Analysis of Global Security), «крупные игроки», вроде Китая, России и Евросоюза, хотят уйти от долларовой зависимости.
«Что будет дальше, мы не знаем, но понимаем, что текущая ситуация неустойчива», — приводит ресурс слова эксперта.
Корин отмечает, что «клуб стран, очень влиятельных стран», которые хотят лишить американскую валюту её прочных позиций, продолжает расти.
Хотя, как до сих пор считается, в доллар безопасно инвестировать, всё меньше стран готовы попадать в зависимость от Вашингтона, совершая транзакции в валюте США. Как объяснила Корин, даже если государство никак не связано с Соединёнными Штатами, совершая операции в долларах через американские банки, оно так или иначе попадает под юрисдикцию Вашингтона.
Аналитик приводит в пример выход США из ядерной сделки с Тегераном в 2018 году, за которым последовало восстановление санкций. Таким образом, крупные европейские компании, которые хотят вести бизнес с Ираном, оказались в уязвимом положении перед Вашингтоном.
«Никто не хочет, чтобы его задержали в аэропорту за ведение дел со странами, с которыми США не хотят, чтобы эти дела велись», — комментирует Энн Корин.
Так что у многих государств появилась «весьма сильная мотивация» отказаться от доллара.
Но если американская валюта потеряет свои позиции, кто-то должен будет занять её место, подчёркивает CNBC. И в последние годы Китай усиленно пытается продвинуть свой юань. Так, Пекин ввёл нефтяные фьючерсы в юанях, а также, как сообщают СМИ, собирается в целом платить за импортируемую нефть собственной валютой, а не долларами.
По мнению Корин, практика использования «нефтеюаней» — тревожный звоночек для США. Эксперт обратила внимание, что на сегодня 90% нефтяных сделок заключаются в долларах, но если в этой сфере появятся первые признаки отхода от господства американской валюты, всё будет двигаться в сторону «дедолларизации». Впрочем, только лишь «нефтеюаней» недостаточно, чтобы дать начало глобальному отказу от доллара, считает аналитик.
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Теги:
В мире , Статьи , ЕС , Китай
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