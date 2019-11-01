«Это русские тролли»: Госдеп о виновных в беспорядках в Чили

«Это русские тролли»: Госдеп нашел виновных в беспорядках в Чили

Американские власти предупредили общественность о попытках «русских троллей» оказать влияние на ситуацию в Чили , в котором уже пару недель не стихают протесты. Доказательства их активности Госдеп США не представил, но указал на то, что обнаружил «четкие признаки попыток вмешательства».

Подвязались к конфликту

Госдепартамент США заявил о том, что он зафиксировал попытки «российских троллей» оказать влияние на политическую ситуацию в охваченном протестами Чили, сообщает Reuters.

Старший чиновник Госдепа указал на то, что есть «четкие признаки» того, что некие лица пытаются воспользоваться беспорядками в Чили, чтобы сеять раздор и распространять дезинформацию с помощью троллинга в социальных сетях.

«Мы обнаружили признаки российской активности в поддержку негативного хода [общественной] дискуссии», — заявил американский чиновник.

Протесты в стране начались в середине октября после того, как власти объявили о повышении стоимости проезда на метро. Молодые люди, недовольные ростом цен, начали перепрыгивать через турникеты, их останавливала полиция, что привело к столкновениям и стихийным демонстрациям.

Жесткие действия правоохранителей спровоцировали еще большее негодование чилийцев. В результате протестов погибли по меньшей мере 15 человек, 62 полицейских и 15 гражданских получили ранения.

Несмотря на то, что повышение цен на метро было в конце концов отменено, это не остановило демонстрантов, у которых появились новые социальные требования. На прошлой неделе президент Чили Себастьян Пиньера заявил в своем обращении, что правительство представит к рассмотрению конгресса ряд мер социальной поддержки для урегулирования ситуации с протестами и беспорядками.

«Мы передадим для рассмотрения конгрессу эту социальную повестку в соответствии с законом и начнем ее реализацию, когда правительство получит эту возможность», — сказал Пиньера.

Тролли у нас не водятся

Ранее Кремль не раз отрицал любое вмешательство в дела иностранных государств.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что Россия никогда не будет вмешиваться в политику других стран, в том числе при помощи кибервзломов.

Комментируя в феврале заявление Украины про атаки «русских хакеров» на местный ЦИК , Песков назвал подобные обвинения «манией».

«Мы слышим огромное количество аналогичных заявлений из разных стран. Похоже, это принимает характер какой-то мании или фобии… Безусловно, такие заявления не имеют ничего общего с реальностью. Россия никогда не имела и не имеет отношения к различным формам киберпреступности», — сообщил пресс-секретарь Владимира Путина.

В феврале текущего года президент США Дональд Трамп лично одобрил кибератаку против Агентства интернет-исследований, которое на Западе называется «русской фабрикой троллей». Сообщалось, что это случилось во время промежуточных выборов в конгресс в ноябре 2018 года.

Американцы утверждали, что военная разведка «отключила интернет» IRA, так как опасалась вмешательства Кремля в избирательный процесс — власти США до сих пор полагают, что Москва повлияла на результаты президентских выборов 2016 года, распространяя дезинформацию в социальных сетях.

«Они фактически отправили IRA в офлайн. Прикрыли их», — сообщил один из источников The Washington Post.

Речь идет о взломе серверов, из-за чего «фабрика троллей» не могла некоторое время продолжать свою работу. По данным зарубежных СМИ, решение Трампа по «отключению» IRA от интернета является самым агрессивным решением его администрации в рамках борьбы с российским вмешательством.

Впрочем, не стоит думать, что тролли бывают исключительно «русские».

В октябре прошлого года социальная сеть Facebook рассказала об операции, повлекшей за собой удаление аккаунтов. Согласно официальному блогу социальной сети, злонамеренные пользователи Facebook создали сотни фейковых аккаунтов и страниц, чтобы распространять политическую пропаганду среди других юзеров. Сама социальная сеть не указала происхождение удаленных аккаунтов, однако The New York Times заявляет о том, что их создали граждане Америки.