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Климкин предупредил о готовящемся ударе России по югу Украины 

Lenta.ru 2 часа назад
«Россия готовит полномасштабный удар по Украине»
Фото: Lenta.ru
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Россия готовится к полномасштабному удару по югу его родной страны. Об этом он сказал в эфире «Радио НВ», запись которого доступна на YouTube.
По словам Климкина, Москва намерена «раскручивать ситуацию» в Донбассе, чтобы объединить регион. Об этом, по его мнению, говорит то, что недавним указом президента России Владимира Путина схема упрощенного получения российских паспортов была распространена на всю территорию Донецкой и Луганской областей. Экс-министр уверен, что после того, как паспортизация достигнет удовлетворительного для России уровня, «будет удар по югу».
Этим ударом, считает Климкин, Москва намерена решить сразу несколько проблем: получение контроля над Черным морем, создание Новороссии и сухопутных коридоров в Приднестровье и Крым. Кроме того, «наступление», по мнению экс-министра, должно отрезать Украину от морского пространства и поднять рейтинг российского президента.
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи жителям Донбасса российских паспортов 24 апреля. Тогда глава государства отметил, что мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит целью создать проблемы для украинских властей. 17 июля Путин упростил получение российского гражданства для всех проживающих на территории страны украинцев из Донецкой и Луганской областей.
Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.
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Теги:
В мире , Павел Климкин , Владимир Путин , Москва
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