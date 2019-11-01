Россияне боятся мести Украины и США за «Северный поток-2»

Аналитическая служба Рамблера выяснила у россиян, есть ли у них опасения, что Украина вместе с США будут мстить за «Северный поток-2».

65% опрошенных ответили, что у них есть опасения на этот счет, поскольку эти две страны настроены против России , а реализация данного проекта никак не входит в их планы.

31% проголосовавших ответили иначе: «Таковых нет, ведь слишком многие страны объединились».

А 4% россиян не разбираются в данном вопросе.

Всего в опросе приняли участие 8674 человека.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток-2», строить который ранее разрешила Дания, сделает Европу слабее. Об этом сообщает «Европейская правда».

Такое заявление Зеленский сделал на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве. По мнению украинского президента, строительство «Северного потока-2» ставит не только вопросы энергетической безопасности, но и геополитической.

«Я вам скажу откровенно: это усиливает Россию и ослабляет Европу», — заявил Зеленский.