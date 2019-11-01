Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку

Президент независимой Украины стоит навытяжку перед сидящим генсеком НАТО , сложив руки на причинном месте. На заседании совета Украина — НАТО генсек забывает дать слово хозяину встречи. Эти позорные курьезы всего за день уронили авторитет Зеленского , хотя десант из Брюсселя прилетал, напротив, чтобы его поднять. Сможет ли теперь главный «слуга народа» Украины удержать начавшееся падение популярности?

В четверг на заседании комиссии Украина — НАТО с участием президента страны Владимира Зеленского и генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга произошел курьез. В конце своей речи Столтенберг забыл, что сидящий по правую руку от него президент еще не выступил, и сообщил, что открытая для прессы часть заседания окончена. Поняв через минуту свою оплошность, Столтенберг предоставил слово украинскому лидеру, но было уже поздно — осадок остался.

Киевские газеты также облетел снимок: во время заседания Зеленский стоит по струнке перед улыбающимся Столтенбергом, вальяжно сидящим за столом. Глава украинского государства в этот момент сложил руки между ног и всем своим видом напоминал лакея, вызванного колокольчиком к барину.

Позорной для Киева оказалась и процедура подписания итогового заявления участников заседания. Венгерская делегация наложила вето на проект документа, который заранее подготовили канцелярии Столтенберга и Зеленского. В итоге участники слета рисковали остаться вообще без резюме, что делало бы заседание как бы бессмысленным.

Накануне премьер Венгрии Виктор Орбан предупредил, что заявление не будет одобрено без учета его предложений по венгерскому меньшинству в Закарпатье. Будапешт , как известно, требует вернуть закарпатским венграм право на обучение на родном языке. В итоге в текст добавили требование к Украине внедрить в закон «Об образовании» рекомендации Венецианской комиссии относительно прав нацменьшинств (на дипломатическом языке это как раз и означало учет позиции Будапешта). В заявлении также говорится о поддержке регулирования конфликта в Донбассе дипломатическим путем и, в частности, приветствуется «разведение сил у Станицы Луганской и усилия по разведению в других районах».

Зеленский использовал заседание, чтобы твердо заявить о своей приверженности курсу предшественника Петра Порошенко — о сближении с НАТО вплоть до полного вступления в ряды альянса. А пока Зеленский попросил гостей рассмотреть возможность присоединения Киева хотя бы к программе расширенных возможностей НАТО. Кроме того, Зеленский напомнил о необходимости совместно усиливать возможности ВМС Украины и флотов стран НАТО в Черном море.

«Двери в НАТО остаются открытыми. Дорога к НАТО не является легкой, и тот, кто хочет этого, должен совершать значительные реформы», — ответил ему генсек.

Что касается перспектив вступления Украины в НАТО, то на эту тему Столтенберг высказался во время общения с курсантами Морской академии в Одессе. Он заявил, что такое решение касается только Киева и альянса и «никто другой не имеет права вмешиваться». «Иногда складывается впечатление, что России решать, должна ли Украина быть членом НАТО или нет», — сказал Столтенберг, подчеркнув, что «у России нет права голоса».

«Даже на Украине признают, что в НАТО им не бывать. Альянс перестал скрывать, что Украина ему не нужна, а заявления о сотрудничестве звучат по инерции.

Представители НАТО приезжают в Одессу и Киев на шару покушать и выпить горилочки под сальцо с огурчиками», — заявил газете ВЗГЛЯД украинский публицист Владимир Скачко . «Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба прямо сказал, что Киев теперь не будет пробовать подавать заявку на предоставление плана действий по членству в НАТО, поскольку это бессмысленно», — иронизирует Скачко.

Напомним, Зеленский и ранее заявлял, что продолжит путь евроатлантической интеграции, но оговаривался: вступление в альянс возможно лишь по результатам всеукраинского референдума. Пока вступления хочет, судя по опросам, менее половины украинцев. Так, по данным июньского опроса КМИС, только 41,1% граждан проголосовали бы за вступление в НАТО. А по данным августовского опроса Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива — 41,6%.

В экспертной среде считают, что курьез с генсеком НАТО стал уже вторым унижением для президента всего за неделю. В выходные Зеленский, как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, прибыл в поселок Золотое у линии фронта в Донбассе, где разругался с боевиками-националистами, публично заявив им, что он «не лох». На этой неделе манифестанты в Мариуполе встретили кортеж президента баннерами и песнями, содержавшими слово «лох».

Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер считает, что новый президент пока что показал себя слабаком, что негативно скажется на его рейтинге.

«Зеленский не в полной мере выполняет функции главы государства. Он не может взять на себя всю полноту власти, потому что ему противостоят и олигархи, и националисты», — сказала Шеслер газете ВЗГЛЯД. Впрочем, по мнению Шеслер, популярность Зеленского больше всего страдает по другим причинам — ухудшается социальная обстановка и продолжается война в Донбассе.

Жесты неуважения к Зеленскому, которые позволил себе Столтенберг, также говорят о том, что в глазах международного сообщества тот пока не производит впечатление полноценного президента. Что касается призыва о вступлении в НАТО, то это не нравится электорату Зеленского, живущему на юго-востоке Украины, уверена Шеслер.

Снижение популярности Зеленского признавал на этой неделе и глава его аппарата Андрей Богдан . Если в сентябре рейтинг составлял 73%, то сейчас уже 66%, о чем свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).