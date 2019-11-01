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В Белом доме приготовились к импичменту Трампа 

Газета.Ru + ещё 30 1 час назад
В Белом доме приготовились к импичменту Трампа
Фото: EPA
В Белом доме готовы к тому, что американский президент Дональд Трамп покинет свой пост досрочно. Об этом рассказала The Hill пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
По ее словам, администрация уже готова к тому, что в США может произойти импичмент. Хотя, она призналась, что не считает главу государства виновным.
"Этот телефонный звонок с иностранным лидером (президентом Украины Владимиром Зеленским. — "Газета.Ru") был обычным", — добавила Гришэм.
Пресс-секретарь рассказала, что председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что демократы будут голосовать за импичмент Трампа.
Гришэм уточнила, что судьба Трампа пока неизвестна, однако исход может быть любым.
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Теги:
В мире , Ближний Восток , Конфликты , Политика , США , Украина , Стефани Гришэм , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Администрация США , Газета.Ru
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