В Белом доме приготовились к импичменту Трампа

По ее словам, администрация уже готова к тому, что в США может произойти импичмент. Хотя, она призналась, что не считает главу государства виновным.

"Этот телефонный звонок с иностранным лидером (президентом Украины Владимиром Зеленским. — "Газета.Ru") был обычным", — добавила Гришэм.

Пресс-секретарь рассказала, что председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что демократы будут голосовать за импичмент Трампа.

Гришэм уточнила, что судьба Трампа пока неизвестна, однако исход может быть любым.