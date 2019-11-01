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В Канаде ребенку дали конфеты с марихуаной на Хэллоуин 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
В Канаде ребенку дали конфеты с марихуаной
Фото: ТАСС
В канадском городе Колдбрук ребенку, собиравшему сладости на Хэллоуин, дали конфеты с марихуаной, сообщает ТАСС.
По традиции, в праздник дети обходят соседей в костюмах и просят угощение.
Упаковку конфет с соответствующей маркировкой в корзинке со сладким обнаружили родители ребенка, в настоящее время полиция разыскивает человека, отдавшего такое угощение мальчику.
Как сообщается, в Канаде участились случаи, когда на празднование Хэллоуина неизвестные подсовывают детям угрожающие здоровью угощения.
В частности, полиции известно об обнаружении шоколадок с кусками железа и лезвиями для бритвы.
В 2017 году 11-летняя девочка попала в больницу, съев шоколадный батончик с металлической крошкой.
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Теги:
В мире , ИТАР-ТАСС
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