В Канаде ребенку дали конфеты с марихуаной на Хэллоуин

В канадском городе Колдбрук ребенку, собиравшему сладости на Хэллоуин, дали конфеты с марихуаной, сообщает ТАСС.

По традиции, в праздник дети обходят соседей в костюмах и просят угощение.

Упаковку конфет с соответствующей маркировкой в корзинке со сладким обнаружили родители ребенка, в настоящее время полиция разыскивает человека, отдавшего такое угощение мальчику.

Как сообщается, в Канаде участились случаи, когда на празднование Хэллоуина неизвестные подсовывают детям угрожающие здоровью угощения.

В частности, полиции известно об обнаружении шоколадок с кусками железа и лезвиями для бритвы.

В 2017 году 11-летняя девочка попала в больницу, съев шоколадный батончик с металлической крошкой.