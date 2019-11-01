Госдеп согласился опубликовать документы по Украине

Документы планируют представить к 22 ноября после их обработки и внесения соответствующих редакционных изменений. Отмечается, что речь идет о переписке Джулиани с некоторыми советниками американского госсекретаря Майка Помпео, включая текстовые сообщения, переписки в мессенджерах, электронные письма и записи в календаре.

5 октября демократы в палате представителей Конгресса США запросили документы по Украине у Белого дома в связи с расследованием в рамках импичмента Трампа.

Скандал в США развернулся после публикаций СМИ о том, что сын Джозефа Байдена Хантер получал миллионы долларов от украинской компании Burisma Holdings с весны 2014 года по осень 2015 года. В тот период Байден-старший занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы.