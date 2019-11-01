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Госдеп согласился опубликовать документы по Украине 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Госдепартамент согласился опубликовать документы, связанные с адвокатом американского лидера Дональда Трампа Руди Джулиани и с политикой администрации США в отношении Украины. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на заявление.
Документы планируют представить к 22 ноября после их обработки и внесения соответствующих редакционных изменений. Отмечается, что речь идет о переписке Джулиани с некоторыми советниками американского госсекретаря Майка Помпео, включая текстовые сообщения, переписки в мессенджерах, электронные письма и записи в календаре.
5 октября демократы в палате представителей Конгресса США запросили документы по Украине у Белого дома в связи с расследованием в рамках импичмента Трампа.
Скандал в США развернулся после публикаций СМИ о том, что сын Джозефа Байдена Хантер получал миллионы долларов от украинской компании Burisma Holdings с весны 2014 года по осень 2015 года. В тот период Байден-старший занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы.
Также был обнародован разговор Джулиани с экс-генпрокурором Украины Виктором Шокиным, которого в 2016 году уволили после переговоров Байдена-старшего с бывшим украинским президентом Петром Порошенко. Шокин считает, что это произошло по личной просьбе Байдена именно из-за дела Burisma. На необходимость прекратить расследование ему лично намекал бывший посол США на Украине Джеффри Пайетт.
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Теги:
В мире , Видео , Выборы на Украине , Петр Порошенко , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Джеффри Пайетт , Госдеп США , Конгресс США , Администрация США
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