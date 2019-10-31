Асад назвал Трампа лучшим президентом

В интервью сирийским государственным телеканалам Асад заявил, что Трамп является лучшим не из-за хорошей политики, а из-за того, что прямо заявляет о своих целях, в том числе о желании получить контроль над нефтяными месторождениями.

"Он наиболее прозрачен", — пояснил свое высказывание президент Сирии.

Он также назвал президентов США в целом преступниками, которым удается получать Нобелевскую премию мира, реализуя интересы лобби.