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Асад назвал Трампа лучшим президентом 

Газета.Ru 1 час назад
Асад назвал Трампа лучшим президентом
Фото: Reuters
Президент Сирии Башар Асад назвал лидера США Дональда Трампа лучшим президентом в истории страны, сообщает РИА "Новости".
В интервью сирийским государственным телеканалам Асад заявил, что Трамп является лучшим не из-за хорошей политики, а из-за того, что прямо заявляет о своих целях, в том числе о желании получить контроль над нефтяными месторождениями.
"Он наиболее прозрачен", — пояснил свое высказывание президент Сирии.
Он также назвал президентов США в целом преступниками, которым удается получать Нобелевскую премию мира, реализуя интересы лобби.
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Теги:
В мире , Башар Асад , Дональд Трамп , РИА Новости , Сирия , США
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