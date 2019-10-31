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НАТО обвинили в подыгрывании Украине 

Lenta.ru 59 минут назад
НАТО обвинили в подыгрывании Украине
Фото: Lenta.ru
Призыв НАТО, обращенный к России, передать Украине контроль над Крымом ни к чему не приведет, заявил председатель Комитета по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Госсовета полуострова Юрий Гемпель в беседе с РИА Новости.
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«Все эти призывы, которые звучат из уст наших "друзей" из НАТО и Украины, крымчан не волнуют. Крым вернулся в состав России навсегда. И говорить сегодня о возврате полуострова в состав Украины некорректно», — сказал политик.
По мнению Гемпеля, стремление НАТО обострить ситуацию вокруг полуострова связаны с тем, что альянс пытается «подыгрывать Украине».
Ранее член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что призыв НАТО следует расценивать как вмешательство во внутренние дела государства.
31 октября было опубликовано заявление комиссии Украина — НАТО, в котором альянс призвал российскую сторону вернуть контроль над полуостровом Киеву, а также осуждалось наращивание Россией военной мощи в этом регионе.
После воссоединения Крыма с Россией весной 2014-го западные страны и Киев обвинили Москву в оккупации украинской территории. Москва отвергает все обвинения, подчеркивая соответствие процедуры голосования всем нормам международного права.
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Комментарии69 
Теги:
В мире , Армия , Юрий Гемпель , Антон Морозов , Комитет госдумы по международным делам , НАТО , РИА Новости , Республика Крым
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