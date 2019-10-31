НАТО обвинили в подыгрывании Украине

Призыв НАТО , обращенный к России , передать Украине контроль над Крымом ни к чему не приведет, заявил председатель Комитета по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Госсовета полуострова Юрий Гемпель в беседе с РИА Новости.

«Все эти призывы, которые звучат из уст наших "друзей" из НАТО и Украины, крымчан не волнуют. Крым вернулся в состав России навсегда. И говорить сегодня о возврате полуострова в состав Украины некорректно», — сказал политик.

По мнению Гемпеля, стремление НАТО обострить ситуацию вокруг полуострова связаны с тем, что альянс пытается «подыгрывать Украине».

31 октября было опубликовано заявление комиссии Украина — НАТО, в котором альянс призвал российскую сторону вернуть контроль над полуостровом Киеву, а также осуждалось наращивание Россией военной мощи в этом регионе.

После воссоединения Крыма с Россией весной 2014-го западные страны и Киев обвинили Москву в оккупации украинской территории. Москва отвергает все обвинения, подчеркивая соответствие процедуры голосования всем нормам международного права.