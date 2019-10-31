Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЕС прокомментировали начало разведения сил в Золотом 

RT на русском 33 минуты назад
В ЕС прокомментировали начало разведения сил в Золотом
Фото: @pressjfo.news Facebook
В Евросоюзе приветствуют начало разведения и сил и техники в населённом пункте Золотое в Донбассе. Об этом заявила представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич.
«Мы приветствуем прогресс, достигнутый в контексте Трёхсторонней контактной группы по разведению сил и техники в Золотом», — цитирует Интерфакс-Украина Косьянчич.
Дипломат отметила продемонстрированный Украиной конструктивный подход в продвижении реализации Минских соглашений.
Она подчеркнула, что в ЕС также ожидают от России использования её значительного влияния на «вооружённые формирования, которые она поддерживает».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о надежде российской стороны на обеспечение украинским лидером Владимиром Зеленским выполнения приказов по разведению сил на линии соприкосновения в Донбассе.
Видео дня. Женщина увидела могильную плиту отца на полу ТЦ
RT на русском: последние новости
НАТО не намерен учитывать мнение России о вступлении Украины в альянс НАТО не намерен учитывать мнение России о вступлении Украины в альянс В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом Трамп заявил о планах США и Китая подписать часть торговой сделки Трамп заявил о планах США и Китая подписать часть торговой сделки 
Теги:
В мире , Украина , Майя Косьянчич , Владимир Зеленский , Сергей Лавров , ЕС , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
«Охранник открыл дверь постороннему человеку» 5
Пока вы не уснули: опубликована характеристика КГБ на Путина
Пока вы не уснули: опубликована характеристика КГБ на Путина 102
Известная певица и её команда пропали в Москве
Известная певица и её команда пропали в Москве 71
Камеры зафиксировали путь убийцы мальчика в детсаду
Камеры зафиксировали путь убийцы мальчика в детсаду 79
Путин нашел нового носителя гиперзвуковых ракет
Путин нашел нового носителя гиперзвуковых ракет 507
Видео
Как жизнь в России изменится в ноябре
02:15
Как жизнь в России изменится в ноябре
Общество
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
00:30
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
Криминал Происшествия
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
00:39
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
Армия
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
00:33
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
Происшествия Статьи
США предложили напасть на Крым и Дальний Восток
04:48
США предложили напасть на Крым и Дальний Восток
Армия Азия
Путин нашел нового носителя гиперзвуковых ракет
09:20
Путин нашел нового носителя гиперзвуковых ракет
Армия
«Чтобы заклинание сбылось»: зверское убийство в детском саду
00:33
«Чтобы заклинание сбылось»: зверское убийство в детском саду
Происшествия Статьи
Новиков вспомнил о попытках спасти Листьева и Круга
05:12
Новиков вспомнил о попытках спасти Листьева и Круга
Шоу-бизнес
Появилось видео с подозреваемым в убийстве ребенка
01:28
Появилось видео с подозреваемым в убийстве ребенка
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение