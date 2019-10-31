В ЕС прокомментировали начало разведения сил в Золотом

Евросоюзе приветствуют начало разведения и сил и техники в населённом пункте Золотое в Донбассе. Об этом заявила представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич

«Мы приветствуем прогресс, достигнутый в контексте Трёхсторонней контактной группы по разведению сил и техники в Золотом», — цитирует Интерфакс-Украина Косьянчич.

Дипломат отметила продемонстрированный Украиной конструктивный подход в продвижении реализации Минских соглашений.

Она подчеркнула, что в ЕС также ожидают от России использования её значительного влияния на «вооружённые формирования, которые она поддерживает».