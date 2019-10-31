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В ДНР сообщили о гибели ополченца из-за обстрела со стороны ВСУ 

RT на русском 1 час назад
В ДНР сообщили о гибели ополченца
Фото: РИА Новости
В сампровозглашённой Донецкой народной республике при обстреле со стороны ВСУ погиб ополченец, об этом заявили в республиканской народной милиции.
«Сегодня ВСУ обстреляли район населённого пункта Лозовое из гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия. В результате обстрела получил смертельное ранение защитник Республики», — сказал журналистам представитель ведомства, его слова приводит Интерфакс.
В милиции отметили, что информация о жертвах среди мирного населения уточняется, а доступ МЧС в район обстрела ограничен из-за стрельбы.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение в районе населённого пункта Петровское начнётся 4 ноября, если в течение недели продолжится режим тишины.
В Золотом процесс отвода сил от линии соприкосновения стартовал 29 октября в полдень.
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Теги:
В мире , Украина , Владимир Зеленский , МЧС , Интерфакс
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