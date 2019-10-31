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Пока вы не уснули: у «Булавы» нашли серьезный недостаток 

Рамблер 56 минут назад

Бойня в Забайкалье: появилась новая версия

Соцсети
Над рядовым Рамилем Шамсутдиновым, расстрелявшим сослуживцев в Забайкалье, издевались старослужащие из-за его отказа мыть полы.

В НАТО отказались от «ведения дел как обычно» с Россией

НАТО отвергает возможность нормальной работы с Россией, для сотрудничества Москва должна существенно изменить свое поведение на мировой арене.

Российский солдат найден мертвым в шкафу

В воинской части калужского Козельска в шкафу, находящемся в кабинете командира части, нашли тело 21-летнего военнослужащего Сергея Сафонова.

Опубликована характеристика КГБ на Путина

Владимир Путин — морально устойчив, исполнителен и дисциплинирован, сказано в характеристике КГБ на него.

Россиянин ворвался в детский сад и зарезал ребенка

соцсети
В Нарьян-Маре мужчина зарезал 6-летнего ребенка в детском саду. Нападение произошло во время тихого часа.

У «Булавы» нашли серьезный недостаток

«Булава» — баллистическая ракета для размещения на подлодках проекта «Борей». Два дня назад ею с запада на восток, из Белого моря по полигону Кура на Камчатке, выстрелил «Князь Владимир».

Крымские чиновники перевернулись под Москвой

Три крымских чиновника попали в ДТП в Московской области, один из них погиб.

Зеленский обрушился на Данию из-за "Северного потока-2"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток-2», строить который ранее разрешила Дания, сделает Европу слабее.

Россиян предупредили о росте цен на электричество на 50%

Утверждение Парижского соглашения по климату и введение углеродного налога могут привести к росту выплат как для предприятий, так и для населения России.

Решена судьба четырехдневки в России

В Минэкономразвития РФ отметили, что идея перехода на четырехдневную рабочую неделю не поддержало ни одно предприятие.
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Теги:
В мире , Видео , Сергей Сафонов , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Министерство обороны , Минэкономразвития , НАТО , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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